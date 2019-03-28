لندن تحقق في تدريب قوات بريطانية أطفالا في اليمن

قال مساعد وزير الخارجية البريطاني لشؤون آسيا مارك فيلد، إن الاتهامات بتجنيد أطفال للمشاركة في صفوف قوات التحالف الذي تقوده السعودية في الحرب على اليمن جدية.

وأكد فيلد أنه ينبغي التحقيق في هذه الاتهامات.

مساعد وزير الخارجية البريطاني لشؤون آسيا مارك فيلد (تويتر)

قوات بريطانية تقاتل في اليمن

صحيفة، ميل أون صنداي، كشفت أن قوات بريطانية خاصة تقاتل في اليمن، على نحو جعلها تقف في الخندق ذاته الذي تقف فيه جماعات جهادية ومليشيات تجنـد أطفالا في المعارك.

أوردت الصحيفة أن الجنود البريطانيين يقاتلون في مناطق صحراوية جبلية متمردين لديهم تصميم كبير، ومسلحين بشكل جيد. وقد أصيب بعض هؤلاء الجنود في الاشتباكات.

أشارت الصحيفة إلى نجاة مهندسين عسكريين بريطانيين، أُرسلوا لإصلاح مقاتلات تورنيدو اشترتها السعودية، من هجوم للحوثيين بطائرة مسيّـرة على قاعدة الملك خالد الجوية الأسبوع الماضي.

بحسب تقارير، فإن الطائرة المسيرة انفجرت على المدرج ودمرت طائرتي تورنيدو. لكن وزارة الدفاع البريطانية نفت وقوع إصابات بين البريطانيين.

ذكرت الصحيفة أن هذه المعلومات كُـشف عنها في شهادة أدلى بها جندي بريطاني سابق عاد من اليمن.

أضافت الصحيفة أن الجنود الأطفال قد يشكلون 40% من وحدات المليشيات القبلية التابعة للقاعدة.

أكدت أن قادة قبائل يتقاضون مبالغ مالية من السعودية والإمارات، مقابل تقديم صبية في سن 13 و14 للقتال في الخطوط الأمامية.

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