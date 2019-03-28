كاتب أمريكي: الإسلاموفوبيا تبدأ من منبر الكنيسة

قال كاتب في مقال بمجلة فورين بوليسي إن الآراء المعادية للإسلام في الولايات المتحدة، تعود إلى سيطرة نفوذ التيار المسيحي الإنجيلي المتشدد في إدارة الرئيس ترمب والسياسة الأمريكية.

أبرز ما جاء في مقال كريستوفر ستروب: