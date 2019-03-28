سوريا تعلن تصدي دفاعاتها الجوية لعدوان إسرائيلي على حلب

تصدت الدفاعات الجوية السورية ليل الأربعاء لـ"عدوان" جوي إسرائيلي استهدف شمال شرقي مدينة حلب بشمال البلاد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري.

كما اوردت الوكالة أن دوي انفجارات سمع في محيط مطار حلب دون أن توضح ماهية تلك الانفجارات وآثارَها.

ويأتي القصف، بعد يومين من اعتراف واشنطن بسيادة "إسرائيل" على مرتفعات الجولان المحتلة وسط رفض عربي ودولي وأممي.

التفاصيل:

مصدر عسكري لـ"سانا": تصدت وسائط دفاعنا الجوي لعدوان جوي إسرائيلي استهدف بعض المواقع في المنطقة الصناعية في الشيخ نجار شمال شرقي حلب، وأسقطت عددًا من الصواريخ المعادية.

المصدر أوضح أن الأضرار "اقتصرت على الماديات"، في حين ذكر مصدران من المعارضة أن الضربات أصابت مخازن ذخيرة إيرانية ومطارًا عسكريًا تستخدمه قوات طهران، فيما لم يصدر تعليق من "إسرائيل".

الانفجارات التي وقعت حوالي الساعة 23:00 بالتوقيت المحلي، تسببت في انقطاع الكهرباء بشكل كامل في حلب، ثاني أكبر مدن سوريا والمركز الصناعي الرئيسي الذي عانى وطأة القتال والقصف الجوي الروسي والسوري لمناطق كانت تسيطر عليها المعارضة.

خبراء عسكريون يقولون إن حلب الواقعة بشمال سوريا واحدة من المناطق الرئيسية التي بها وجود عسكري قوي للحرس الثوري الإيراني الذي يدعم فصائل محلية تقاتل منذ سنوات مع الجيش السوري لإلحاق الهزيمة بالمعارضة المسلحة.

مصدران بالمعارضة على دراية بالوجود العسكري الإيراني في المنطقة، صرحا بأن مخزن ذخيرة كبيرًا ومركزًا للإمدادات اللوجيستية تابعين لفصائل تدعمها إيران داخل المنطقة الصناعية تلقيا إصابات مباشرة.

المصدران أضافا أن ضربات أخرى أصابت محيط مطار النيرب على مشارف حلب، في ثاني ضربة من نوعها على منشأة تستخدمها قوات إيرانية في أقل من سنة واحدة.

خلفيات: