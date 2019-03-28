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رغم الحظر.. 400 مليون يورو أسلحة ألمانية لتحالف السعودية في اليمن

زوارق الدورية الألمانية التي تم حظر تصديرها للسعودية
زوارق الدورية الألمانية التي تم حظر تصديرها للسعودية
28/3/2019

قالت الحكومة الألمانية إنها باعت معدات عسكرية بقيمة 400 مليون يورو للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن خلال العام الماضي.

التفاصيل:
  • الحكومة في ردها على طلب برلماني من حزب الخضر، قالت إنها باعت أسلحة بقيمة 398 مليون يورو لثمانية دول مشاركة في التحالف وذلك من خلال تصاريح فردية، رغم أن اتفاقية تشكيل الائتلاف الحكومي في مارس/ آذار 2018 نصت على وقف جزئي لصادرات الأسلحة للدول "المشاركة بشكل مباشر" في الحرب في اليمن، مع استثناء الصفقات التي تمت الموافقة عليها قبل تشكيل الحكومة الجديدة.
  • رد الحكومة الألمانية أوضح أنها صدرت أسلحة ومعدات عسكرية للسعودية بقيمة 255 مليون يورو، ولكن جميع الصادرات للسعودية كانت قبل نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، تاريخ بدء سريان وقف تصدير الأسلحة للرياض والذي تم اعتماده بعد شهر من قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول بتركيا.
  • قيمة الأسلحة التي صدرتها ألمانيا للإمارات بلغت 57 مليون يورو، والكويت 47.7 مليون يورو، والبحرين 16.2 مليون يورو، ومصر 11.8 مليون يورو، والأردن 11.3 مليون يورو.
حظر تصدير الأسلحة:
  • قبل عام، أصر الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، خلال مفاوضات تشكيل الحكومة على وقف تصدير المعدات العسكرية الألمانية للدول المشاركة في الحرب في اليمن بسبب الأزمة الإنسانية التي تسببت فيها الحرب.
  • التحالف المسيحي الديمقراطي الذي تقوده المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وافق على ذلك من خلال صياغة مخففة، تم من خلالها الاتفاق على وقف تصدير المعدات العسكرية للدول المشاركة "بشكل مباشر" في الحرب مع استثناء ما تمت الموافقة عليه سابقا.
  • بعد قتل خاشقجي، فرضت ألمانيا حظر شاملا على تصدير الأسلحة إلى السعودية، قبل أن تمدده لينتهي في الحادي والثلاثين من شهر مارس/ آذار الجاري.
  • مجلس الأمن الاتحادي الألماني فشل الأربعاء في التوصل إلى حل توافقي بشأن تمديد حظر تصدير الأسلحة بسبب الخلاف بين طرفي الائتلاف الحاكم.
  • تقارير صحفية في ألمانيا كشفت أن الحكومة الألمانية تعتزم، في حال تمديد وقف تصدير الأسلحة إلى السعودية، شراء سبعة قوارب كانت شركة ألمانية صنعتها لتصديرها إلى المملكة.
  • وزراء الداخلية هورست زيهوفر والدفاع اورزولا فون دير لاين والمالية أولاف شولتس، وافقوا على الاتفاق، الذي ينص على توزيع القطع على الشرطة الاتحادية والجمارك والبحرية.

  • القطع السبع عبارة عن ستة قوارب دورية بالإضافة إلى سفينة تدريب، وتبلغ التكلفة الإجمالية للقوارب الستة 120 مليون يورو فيما تبلغ تكلفة سفينة التدريب 45 مليون يورو.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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