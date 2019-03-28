رغم الحظر.. 400 مليون يورو أسلحة ألمانية لتحالف السعودية في اليمن

قالت الحكومة الألمانية إنها باعت معدات عسكرية بقيمة 400 مليون يورو للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن خلال العام الماضي.

التفاصيل:

الحكومة في ردها على طلب برلماني من حزب الخضر، قالت إنها باعت أسلحة بقيمة 398 مليون يورو لثمانية دول مشاركة في التحالف وذلك من خلال تصاريح فردية، رغم أن اتفاقية تشكيل الائتلاف الحكومي في مارس/ آذار 2018 نصت على وقف جزئي لصادرات الأسلحة للدول "المشاركة بشكل مباشر" في الحرب في اليمن، مع استثناء الصفقات التي تمت الموافقة عليها قبل تشكيل الحكومة الجديدة.

رد الحكومة الألمانية أوضح أنها صدرت أسلحة ومعدات عسكرية للسعودية بقيمة 255 مليون يورو، ولكن جميع الصادرات للسعودية كانت قبل نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، تاريخ بدء سريان وقف تصدير الأسلحة للرياض والذي تم اعتماده بعد شهر من قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول بتركيا.

قيمة الأسلحة التي صدرتها ألمانيا للإمارات بلغت 57 مليون يورو، والكويت 47.7 مليون يورو، والبحرين 16.2 مليون يورو، ومصر 11.8 مليون يورو، والأردن 11.3 مليون يورو.

حظر تصدير الأسلحة: