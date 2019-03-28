جندي إسرائيلي ينهال باللكمات على وجه فلسطيني كفيف ومريض

من الواضح أن الغاية من هذه الممارسات ترهيب السكان وعليه لا يمكن تبريرها بتاتًا. إنها مثال آخر يضاف إلى أمثلة كثيرة تُظهر كيف يستخدم جيش الاحتلال قوته على نحوٍ تعسفي، وفق "بتسيلم".