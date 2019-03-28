بسبب الجولان المحتل.. البيت الأبيض يتعرض لتوبيخ أوربي حاد

كان الاتحاد الأوربي قد أصدر بيانًا الأربعاء قال فيه إن الدول الأعضاء الثماني والعشرين تجمع على عدم الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان المحتلة.