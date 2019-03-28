السعودية تطلق سراح 3 من الناشطات المعتقلات مؤقتا

أفرجت السعودية الخميس عن 3 ناشطات في مجال حقوق المرأة من أصل 11 اعتقلن العام الماضي في حملة استهدفت ناشطين حقوقيين.

التفاصيل بحسب عائلات الناشطات وحركة القسط الحقوقية:

أطلق سراح كل من المدونة إيمان النفجان، والأستاذة الجامعية المتقاعدة عزيزة اليوسف والجامعية رقية المحارب بعد يوم على جلسة من محاكمتهن في الرياض.

يتوجب على الناشطات الثلاث المثول أمام المحكمة الأربعاء المقبل لاستئناف محاكمتهن.

منظمة القسط في تغريدة على حسابها على موقع تويتر أكدت الإفراج عنهن، متوقعة الإفراج عن الأخريات الأحد القادم.

لم يصدر أي تعليق فوري من المحكمة الجزائية في الرياض.

تعذيب وتحرش

أمس الأربعاء عقدت محكمة الرياض الجزئية جلسة حضر فيها 11 ناشطة معتقلة.

تحدث بعضهن بكل جرأة عمّا جرى معهنّ من تعذيب وتحرش أثناء الأشهر الأولى من الاعتقال.

إيمان النفجان ذكرت أنّها حاولت الانتحار بعد أن تعرضت للتعذيب وأن رجالا تحرّشوا بها وقاموا بلمس جسمها في مناطق حساسة وضربوها بعصي ثخينة من أجل الإدلاء باعترافات لم تقم بها.

لجين الهذلول قالت إنّ عددا من الرجال الذين كانوا غالبا في حالة ثمالة قاموا بتعذيبي والتحرش بي.

منظمة العفو الدولية نظمت مظاهرة في باريس تطالب بإطلاق سراح المعتقلات في السجون السعودية ـ أرشيف

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