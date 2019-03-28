الجزائر: تقارير عن منع طائرات خاصة لشخصيات مهمة من المغادرة

اعتبرت أحزاب جزائرية عدة دعوة رئيس الأركان أحمد قايد صالح إلى حل الأزمة السياسية في البلاد بتفعيل المادة 102 من الدستور غير كافية.

وفي ظل هذه الانتقادات، قال رئيس الأركان الجزائري إن المؤسسة العسكرية ملتزمة بمهامها الدستورية، وإنها تعرف متى تغلـبُ مصلحة الوطن.

في هذه الأثناء، ذكرت قنوات محلية أن 11 طائرة خاصة تابعة لرجال أعمال وشخصيات معروفة، مُنعت من الإقلاع من مطارات الجزائر إلى خارج البلاد.

التفاصيل:

أعلن الاتحاد العام للعمال الجزائريين مساندته تصريح الفريق أحمد قايد صالح، الداعي لتطبيق المادة 102 من الدستور.

أفادت المركزية النقابية في بيان موقع من أمينها العام عبد المجيد سيدي السعيد بأن الاتحاد يثمن تصريحات رئيس الأركان الداعية لتطبيق المادة 102، التي تمثل الإطار القانوني الأنسب لتجاوز الأزمة.

وأضاف أن التغيير أصبح ضروريا، ويجب أن يتم عبر حوار حكيم لإرساء جمهورية جديدة.

وأضاف أن التغيير أصبح ضروريا، ويجب أن يتم عبر حوار حكيم لإرساء جمهورية جديدة. ثمـن رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عبد الرزاق قسوم، دعوة الفريق قايد صالح، واعتبرها خطوة إيجابية، وإن كانت ناقصة، حسب رأيه.

قسوم شدد على ضرورة التكامل مع المادة السابعة من الدستور، بحيث يكون الشعب مصدر كل سلطة لتحقيق مطالب الحراك الشعبي.

المجلس الدستوري:

صحيفة الشروق الجزائرية ذكرت أن المجلس الدستوري الجزائري اجتمع الثلاثاء الماضي في جلسة طارئة، لدراسة طلب رئيس أركان الجيش تفعيل المادة 102 من الدستور.

بحسب الصحيفة، فإن المجلس بحث جميع الاحتمالات وانتهى إلى اعتماد حالتين، تتمثل الأولى في حالة شغور منصب الرئيس بسبب المرض والعجز الصحي.

الثانية، فهي استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

أوردت الصحيفة أن المجلس الدستوري ينتظر الآن ردا من بوتفليقة لتفعيل المادة.

موقف الاتحاد الأوربي:

الاتحاد الأوربي ثمن الاحتجاجات السلمية في الجزائر وتعامل السلطات معها، وأبدى في الوقت ذاته تحفظاته بشأن ضبابية الوضع في البلاد.

قال يوهانس هان، مفوض السياسة الأوربية للجوار ومفاوضات التوسع، في إحاطته أمام البرلمان الأوربي، إن الاتحاد يتابع تطورات المشهد الجزائري ويطالب بضرورة استجابة السلطات لتطلعات الشعب.

هان: المظاهرات حتى الآن سلمية وتعامل قوات الأمن معها كان متزنا منضبطا، وهذا يستحق الإشادة ولابد أن يتواصل ذلك وكما تعلمون في الوقت الراهن الوضع غير مستقر.

هان: لقد تابعنا التطورات عن كثب ولابد أن يستجاب لتطلعات الشعب ومنها الدعوة إلى نظام حكم منفتح سياسي يحقق العدالة الاجتماعية والاقتصادية ويراعي تطلعات الشباب.

هان: لابد لأي عملية انتقال ان تتميز بالشفافية وأن تضم كل فئات الشعب، ومن المهم في هذه المرحلة أن نذكر أن القرار يجب أن يكون بيد الجزائريين في تحديد كيفية انجاز الانتقال السياسي، وأن نشجع على إجراء انتخابات حرة ونزيهة لاختيار رئيس للبلاد. وأن تجرى في فترة معقولة.

تعليقات الصحافة الفرنسية: