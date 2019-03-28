أمريكا توافق سرا على بيع تكنولوجيا طاقة نووية للسعودية

مشرّعون أمريكيون ينتقدون السعودية، ويطالبون بحظر بيع السلاح لها لاسيما بعد جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي بإسطنبول في أكتوبر الماضي، وملفات حرب اليمن، واعتقال النشطاء والمعارضين وتعرضهم للتعذيب في سجون السعودية.