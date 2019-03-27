7 قتلى بينهم 4 أطفال في غارة قرب مستشفى غربي اليمن

أفادت منظمة "سيف ذا تشيلدرن" (أنقذوا الأطفال) بأن سبعة أشخاص على الأقل بينهم أربعة أطفال قتلوا، وأصيب ثمانية بجروح في غارة جوية بالقرب من مستشفى في اليمن.

بيان المنظمة:

منظمة أنقذوا الأطفال (بريطانية غير حكومية) أصدرت بيانًا، الثلاثاء، قالت إن "أربعة أطفال كانوا من بين سبعة أشخاص قتلوا اليوم عندما استهدفت غارة جوية مستشفى تدعمه منظمة (سيف ذا تشيلدرن) في اليمن".

البيان: ثمانية أشخاص آخرين جرحوا في الهجوم الصاروخي وهناك شخصان آخران في عداد المفقودين.

البيان: صاروخ أصاب محطة وقود قرب مدخل مستشفى كتاف الريفي على بعد 100 كيلومتر من مدينة صعدة في شمال غربي اليمن الساعة 9,30 صباحًا بالتوقيت المحلي (0630 بتوقيت غرينتش).

من بين القتلى عاملون في مجال الصحة وحراس أمنيون، وفق المنظمة التي دعت الى "تحقيق فوري في الفظاعة الأخيرة".

الرئيسة التنفيذية للمنظمة الدولية هيلي ثورنينغ-شميدت، قالت "نشعر بالصدمة والذعر من هذا الهجوم المروع".

هيلي: الضربة كانت هجومًا عشوائيًا على مستشفى في منطقة مدنية مكتظة بالسكان. مثل هذه الهجمات تعد خرقًا للقانون الدولي.

هيلي: هذا المستشفى ليس سوى واحد من مستشفيات عدة تقدم لها (سيف ذا تشيلدرن) الدعم في اليمن، وتؤمن مساعدات تساهم في إنقاذ حياة الأطفال".

هيلي: لهؤلاء الأطفال الحق في أن يكونوا آمنين في مستشفياتهم ومدارسهم ومنازلهم. لكن مرة بعد أخرى نرى تجاهلًا تامًا من جميع الأطراف المتحاربين في اليمن لقواعد الحرب الأساسية. يجب حماية الأطفال.

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