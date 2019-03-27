مصر.. نقابة الممثلين تلغي عضوية عمرو واكد وخالد أبوالنجا

واكد كتب في تغريدة أخرى: لا يوجد أي عار في الاجتماع بأعضاء الكونغرس الأمريكي لإبداء الرأي ولتعزيز مصالح الشعب المصري لدى دول العالم الأول مثل ما تفعله جميع اللوبيهات".
لا يوجد أي عار في الاجتماع بأعضاء الكونجرس الأمريكي لإبداء الرأي ولتعزيز مصالح الشعب المصري لدى دول العالم الأول مثل ما تفعله جميع اللوبيهات. العار هو ألا يكون هناك رأي غير رأي المغتصب وأن تؤخذ مصر بكاملها بأخطاء النظام الفاشل. اتحدوا وكوني لوبيهات تضغط لمصالح الشعب المصري.
جهات رسمية وإعلامية مصرية، أطلقت حملة ضد الفنانين المصريين بعد لقائهما مع سياسيين ودبلوماسيين ونواب أمريكيين في العاصمة واشنطن، والتحدث عن الأوضاع السياسية والحقوقية في مصر.
واكد وأبوالنجا فنانان بارزان، عارضا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في السنوات الأخيرة بشكل لافت.
كان فنانون ومعارضون مصريون قد شاركوا قبل أيام قليلة في جلسات حوار عن انتهاكات النظام المصري لحقوق الإنسان وخطرها على استقرار المنطقة، عقدت في الكونغرس الأمريكي.
واكد وأبوالنجا اللذان يتواجدان منذ فترة خارج البلاد، نشِطا في الفترة الأخيرة في رفض تعديلات طُرحت في البرلمان المصري بشأن تعديل الدستور، التي وافق عليها النواب بشكل مبدئي، متضمنة صلاحيات تسمح بمد فترة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، والسماح بترشُّح السيسي لولاية ثالثة يحظرها الدستور حاليًا.
مؤيدون للنظام بمصر يقولون إن "التعديلات الحالية دستورية وضرورة مع تغيّر الظروف، وحاجة مصر لرئاسة السيسي لتحقيق مزيد من الإنجازات"، وهي عبارات يُشكك فيها معارضون داخل مصر وخارجها.