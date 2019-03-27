مصر.. نقابة الممثلين تلغي عضوية عمرو واكد وخالد أبوالنجا

أعلنت نقابة المهن التمثيلية بمصر، إلغاء عضوية الفنانين البارزين خالد أبوالنجا وعمرو واكد، على خلفية لقائهما أعضاءً بالكونغرس الأمريكي وتوجيه انتقادات للنظام المصري الحالي.

إسقاط عضوية:

وكالة الأنباء المصرية الرسمية ذكرت أن قرار فصل أبوالنجا وواكد من النقابة، جاء على "خلفية تصريحاتهما المسيئة لمصر وتصدير صورة غير حقيقية عن البلاد تهدف إلى الإضرار بمصالح الوطن".

نقابة المهن التمثيلية قالت في بيان لها "إنها تعتبر ما حدث من العضوين عمرو واكد وخالد أبو النجا خيانة عظمى للوطن وللشعب المصري".

النقابة: واكد وأبوالنجا توجها دون توكيل من الإرادة الشعبية لقوى خارجية واستقويا بهذه القوى على الإرادة الشعبية واستبقا قراراتها السيادية لتحريكها في اتجاه مساند لأجندة المتآمرين على أمن واستقرار مصر.

النقابة: لذا تعلن نقابة المهن التمثيلية إلغاء عضويتهما وتبرءها مما فعلاه.

البيان: النقابة لن تقبل وجود أي عضو خائن لوطنه بين أعضائها محذرة إياهم من الانجراف وراء أصحاب المصالح والأجندات المعادية لمصر.

بيان نقابة الممثلين المصرية

واكد وأبوالنجا يردان:

في رده على إسقاط عضويته من نقابة المهن التمثيلية، نشر الفنان عمرو واكد تغريدة قال فيها "نقابة المهن السياسية".

نقابة المهن السياسية — Amr Waked (@amrwaked) March 26, 2019

واكد كتب في تغريدة أخرى: لا يوجد أي عار في الاجتماع بأعضاء الكونغرس الأمريكي لإبداء الرأي ولتعزيز مصالح الشعب المصري لدى دول العالم الأول مثل ما تفعله جميع اللوبيهات".

لا يوجد أي عار في الاجتماع بأعضاء الكونجرس الأمريكي لإبداء الرأي ولتعزيز مصالح الشعب المصري لدى دول العالم الأول مثل ما تفعله جميع اللوبيهات. العار هو ألا يكون هناك رأي غير رأي المغتصب وأن تؤخذ مصر بكاملها بأخطاء النظام الفاشل. اتحدوا وكوني لوبيهات تضغط لمصالح الشعب المصري. — Amr Waked (@amrwaked) March 26, 2019

واكد: العار هو ألا يكون هناك رأي غير رأي المغتصب وأن تؤخذ مصر بكاملها بأخطاء النظام الفاشل. اتحدوا وكونوا لوبيهات تضغط لمصالح الشعب المصري.

خالد أبو النجا أيضًا علّق على تويتر قائلًا " كنت أتمنى من السيد النقيب الاتصال بنا على الأقل قبل الاندفاع بمثل هذا القرار المتسرع والذي يخون قبل أي تحرٍ عن المعلومات، هكذا تختزلون الوطن!".

كنت أتمنى من السيد النقيب الاتصال بنا على الأقل قبل الاندفاع بمثل هذا القرار المتسرع و الذي يخون قبل اي تحري عن المعلومات، هكذا تختزلون الوطن!#كفاية_عك https://t.co/1g4p897ESk — Kal Naga – أبوالنجا (@kalnaga) March 26, 2019

حملة ضد واكد وأبوالنجا:

جهات رسمية وإعلامية مصرية، أطلقت حملة ضد الفنانين المصريين بعد لقائهما مع سياسيين ودبلوماسيين ونواب أمريكيين في العاصمة واشنطن، والتحدث عن الأوضاع السياسية والحقوقية في مصر.

واكد وأبوالنجا فنانان بارزان، عارضا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في السنوات الأخيرة بشكل لافت.