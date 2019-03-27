فيديو: استشهاد مسعف فلسطيني ساعد الجرحى في مواجهات بالضفة

استشهد مسعف فلسطيني، صباح الأربعاء، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات بمخيم الدهيشة جنوب محافظة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وصعدت قوات الاحتلال اعتداءاتها بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في مختلف المحافظات، اليوم، فأصابت 4 شبان بالرصاص الحي، واعتقلت 30 فلسطينيًا على الأقل في الضفة، وجددت قصفها لعدة مواقع في قطاع غزة واستنفرت دباباتها قرب الحدود.

استشهاد مسعف:

وزارة الصحة والإغاثة الطبية أعلنتا في بيان استشهاد المسعف المتطوع ساجد مزهر (19 عامًا) خلال تقديمه العلاج للمصابين عقب اقتحام الاحتلال لمخيم الدهيشة صباح اليوم.

مصادر محلية في مخيم الدهيشة أفادت باستشهاد مزهر متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في منطقة البطن، إثر اقتحام قوّة عسكرية كبيرة أحياء المخيم، تخللها مواجهات عنيفة، أصيب خلالها آخرون.

جرى إدخال الشاب إلى غرفة العمليات في مستشفى الجمعية العربية، لكن الجهود الطبية لم تفلح في إنقاذ حياته.

رئيس جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، دان إقدام قوات الاحتلال صباح اليوم على إطلاق الرصاص مباشرة على مزهر وإصابته بجروح خطيرة في بطنه أثناء قيامه بواجبه في إسعاف الجرحى ما أدى إلى استشهاده.

مواجهات في مخيم الدهيشة:

مصادر محلية قالت إن أربعة شبان أصيبوا بالرصاص الحيّ في مواجهات اندلعت بالمخيم جنوبي بيت لحم.

المصادر أفادت بأن شابا أصيب برصاص الاحتلال في البطن بالمواجهات داخل أحياء المخيم، وجرى تحويله إلى غرفة العمليات في أحد المستشفيات لخطورة حالته الصحية.

ثلاثة شبان آخرين أصيبوا بالرصاص في أنحاء متفرقة من أجسادهم، في مواجهات رافقت اقتحام قوّة عسكرية أحياء المخيم، واعتقال شابين، واقتحام منزل شاب آخر طالب الاحتلال عائلته بضرورة تسليمه لنفسه وهددت باغتياله.

مصدر أمني أفاد بأن مواجهات اندلعت عند الشارع الرئيس القدس- الخليل بين الشبان وقوات الاحتلال إثر اقتحامها المخيم، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى الى إصابة 4 شبان بأعيرة نارية.

مصدر طبي في جمعية الهلال الأحمر في بيت لحم، أكد أن عدد الإصابات بالرصاص الحي بلغت أربع إصابات، واحده لفتى في البطن وادخل مباشرة لإجراء عملية في مستشفى الجمعية العربية ببيت جالا، وثانية في الكتف، وثالثة في الفخذ، ورابعة في اليد.

شهود عيان أشاروا الى أن جنود الاحتلال انتشروا بأعداد كبيرة في ازقة وشوارع المخيم واعتلى القناصة أسطح المنازل وسط إطلاق الرصاص.

اعتقال العشرات بالضفة والقدس: