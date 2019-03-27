شاهد| أمير قطر في افتتاح متحف بلاده الوطني: أصبحنا أقوى بكثير

افتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني متحف قطر الوطني بمشاركة رسمية عربية ودولية.

أهم ما ورد في كلمة أمير قطر:

أصبحت قطر أقوى بكثير منذ يونيو/حزيران عام 2017، ومواطنوها والمقيمون فيها يعملون سويا من أجل بناء البلد وتقوية الاقتصاد والحفاظ على كرامة الإنسان والدفاع عن الحقيقة.

قطر ملتزمة ببرامج العمل المعدة لاستضافة كأس العالم 2022 الذي هو بمثابة احتفال بالرياضة والفنون والثقافة.

ليست المتاحف مخزنا للماضي، بل هي حاضرنا من أجل تنوير الجمهور من مواطنين ومقيمين وزوار.

يروى المتحف الوطني قصة شعبنا كما يشجع على التعرف على طبيعة البلد، وآثاره التاريخية ونهضته العمرانية.

نريد عبر المتاحف والمؤسسات الثقافية الأخرى توفير مناخ للحوار مع الذات ومع الآخر.

إن هدفنا هو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والتنمية البشرية، والنموذج الاقتصادي الذي نقدمه وما يحيط به من ثراء رياضي وثقافي هو في رأينا أفضل مؤشر على النمو الصحي لأي دولة.

تصريحات الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني رئيس مجلس أمناء متاحف قطر:

المتحف جاء ليواكب الأحداث الجارية على المسرح العالمي، وأن متاحف القرن الحادي والعشرين يجب أن تكون أكثر إبداعاً وتطوراً وهذا ما يوفره المتحف.

متحف قطر الوطني يقدم لزائريه رحلة متكاملة يبدأها الزائر قبل ملايين السنين متنقلاً عبر العصور، حتى يحط رحاله على مشارف الغد.

تصريحات المهندس الفرنسي جان نوفيل مصمم المتحف:

أخذت رمز الصحراء من خلال لون وردة الصحراء، وهي نموذج معماري فريد حيث تتقاطع الخطوط التي تخلق أشكالاً هندسية غير متوقعة".

أردت إبراز التغيير الحاصل لوردة الصحراء الذي يصبح رمزاً للحداثة التي عاشتها قطر بعد اكتشاف النفط.

تصميم المتحف الخارجي مستوحى من "وردة الصحراء"، وهو للمهندس المعماري الفرنسي الشهير جان نوفيل

متحف قطر الوطني:

يقع المتحف الجديد على كورنيش الدوحة ليعبر عن الالتقاء بين الصحراء والبحر، ويمتد لمساحة 40 ألف متر مربع وفي قلبه يقع القصرُ التاريخيُّ للشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني (1957-1880) ابن مؤسس دولة قطر الحديثة.

تصميم المتحف الخارجي مستوحى من "وردة الصحراء"، وهو للمهندس المعماري الفرنسي الشهير جان نوفيل، ويستحضر نمط حياة الشعب القطري بين البحر والصحراء.

"وردة الصحراء" (قحوف الرمل)، هي مكون صخري منبثق عن بلورات مسطحة من الكثبان الرملية تتشكل بالصحراء، نتيجة ظروف مناخية معينة، وتشبه الوردة في شكلها.

يظهر هذا التكون الصخري المتشكل من الحجارة الجيرية تحت سطح الأرض، ويعد دلالة على توفر المياة الجوفية.

يروي المتحف التفاعلي، فصول قصة نشأة قطر جيولوجيا منذ أكثر من 700 مليون عام، مانحا قطر صوتا للتعريف بتراثها الثري وثقافتها الغنية والتعبير عن طموحات شعبها المستقبلية النابضة بالحياة.

أقسام ومقتنيات المتحف: