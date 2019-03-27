رئيسة وزراء نيوزيلندا تتحدث عن ارتدائها للحجاب

قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، إنها لم تكن تتصور أن ارتداءها الحجاب (غطاء الرأس) خلال زيارتها لتعزية أهالي الضحايا وطمأنتهم، سيبث الأمان في نفوسهم.

جاء ذلك خلال مشاركتها في برنامج "ذي بروجيكت" على قناة "تن نتورك" الأسترالية، الأربعاء.

أبرز تصريحات أرديرن

في معرض ردها على سؤال لمقدم البرامج عن سبب ارتدائها الحجاب خلال زيارة التعزية، أجابت قائلة "لم أفكر في الأمر كثيرا، لكن اعتقدت أنه سيكون مناسبا".

لم أكن أعتقد أن ارتدائي الحجاب من شأنه أن يبعث في نفوسهم كل هذا الشعور بالأمان.

بث الأمان في نفوس الناس مسؤولية تقع على عاتقها، مضيفة "فكرة عدم شعور الناس بالأمان يؤلمني بشدة، لذا فإن استعادة هذا الشعور مسؤولية تقع على عاتقي.

تضامن مع الضحايا

في 15 مارس / آذار الماضي، استهدف هجوم دموي مسجدَين بمدينةـ "كرايستشيرش" النيوزيلندية، قتل فيه 50 شخصًا أثناء تأديتهم الصلاة، وأصيب مثلهم.

تمكنت السلطات من توقيف المنفذ، وهو أسترالي يدعى بيرنتون هاريسون تارانت، ومثل أمام المحكمة السبت الماضي، ووجهت إليه اتهامات بالقتل المتعمد.

ظهر التضامن الواسع لرئيسة وزراء نيوزيلندا منذ اللحظات الأولى للمجزرة، ومن ثم ارتدائها الحجاب في ثاني يوم عند ذهابها لتعزية أهالي الضحايا وطمأنتهم.

التضامن ظهر أيضا بوضوح عندما أعلنت أرديرن رفع الأذان والوقوف دقيقتيْ صمت، الجمعة، في ذكرى مرور أسبوع على المجزرة المروعة ببلادها.

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