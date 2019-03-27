رئيسة وزراء بريطانيا مستعدة للتنحي لإنقاذ "البريكست"

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي (الأربعاء) إنها مستعدة للتنحي إذا كان ذلك سيدفع البرلمان للموافقة على الخطة التي توصلت إليها لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

أبرز ما ورد في بيان لماي للنواب:

نحن بحاجة للمضي بالاتفاق قدما وإتمام الخروج.

مستعدة لإخلاء منصبي، قبل الموعد الذي كنت أنوي فيه ذلك، حتى أفعل الصواب لبلدنا وحزبنا.

صعود الإسترليني

ارتفع الجنيه الاسترليني بفعل تقرير قال إن وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون سيدعم اتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي.

دعم جونسون جاء بعد أن وعدت بالتنحي من منصبها إذا كان ذلك سيدفع البرلمان للموافقة على الاتفاق.

صعد الاسترليني 0.5 بالمئة إلى 1.3269 دولار، وهو أعلى مستوى له في خمسة أيام.

أمام اليورو، قفز الاسترليني 0.53 بالمئة إلى 84.87 بنس وهو أعلى مستوى له في عشرة أيام.

صعد الجنيه الاسترليني إثر تصريحات بأن بوريس جونسون سيدعم خطة ماي للبريكست ـ أرشيف

خطة بديلة:

يصوت مجلس العموم البريطاني، مساء الأربعاء، جلسة تصويت على خيارات بديلة لخطة ماي بشأن انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك بعد يومين من تصويت أعضاء المجلس لصالح تعديل يمنحهم دورًا أكبر في تحديد مسار خروج البلاد من الاتحاد.

سبق أن أعلنت الحكومة البريطانية أنها لن تطرح خطتها المرفوضة مرتين على التصويت من جديد في البرلمان إلا إذا ضمنت نجاح خطتها في التصويت.

وافق الاتحاد الأوروبي على تأجيل موعد انسحاب بريطانيا حتى 22 مايو/ أيار المقبل إذا دعم البرلمان البريطاني مشروع الاتفاق المتفق عليه بين الاتحاد ولندن الأسبوع الجاري.

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