خلال عام.. مصر تتراجع 12 مركزا في مؤشر "أجيليتى" للأسواق الناشئة

تراجعت مصر 12 مركزًا في مؤشر "أجيليتى" للأسواق الناشئة، لتحتل المركز 26 مقابل المركز 14 خلال العام الماضي 2018 بين 50 دولة ناشئة حول العالم.
ما هو مؤشر "أجيليتى"؟
- مؤشر "أجيليتى" يصنف 50 دولة بحسب العوامل التي تعزز جاذبيتها بالنسبة لمزودي الخدمات اللوجيستية، ووكلاء وخطوط الشحن، وشركات الطيران والموزعين.
- المؤشر يهدف إلى توفير نظرة موسعة للقدرة التنافسية الاقتصادية، وتصنيف الأسواق الناشئة بناءً على أحجامها، وظروف مزاولة الأعمال، وبنيتها التحتية وشبكات النقل.
- يتضمن المؤشر استبيانًا شارك فيه أكثر من 500 من المسؤولين التنفيذيين في مجال الخدمات اللوجيستية من أنحاء العالم.
ترتيب الدول العربية:
- على مستوى الدول العربية احتلت الإمارات المركز الأول إقليميًا، والثالث عالميًا بعد الصين والهند على مؤشر "أجيليتي"، وهو نفس ترتيبها في العام الماضي 2018.
- السعودية: جاءت في الترتيب الـ 6 عالميًا والثاني عربيًا، وهو نفس ترتيب العام الماضي أيضًا.
- قطر: جاءت في الترتيب الـ 8 عالميا والـ 3 عربيًا متقدمة 3 مراكز عن ترتيبها العام الماضي.
- سلطنة عمان: جاءت في الترتيب الـ 12 عالميُا والـ 4 عربيُا متقدمة بمركز واحد عن ترتيبها العام الماضي.
- البحرين: جاءت في الترتيب الـ 16 عالميًا والـ 5 عربيًا متقدمة 6 مراكز عن ترتيبها في العام الماضي.
- المغرب: جاءت في الترتيب الـ 17 عالميًا والـ 6 عربيًا متقدمة 4 مراكز عن ترتيبها في العام الماضي.
- الكويت: جاءت في الترتيب الـ 18 عالميًا والـ 7 عربيًا متقدمة 11مركزًا عن ترتيبها في العام الماضي.
- الأردن: جاءت في الترتيب الـ 19عالميًا والـ 8 عربيًا متقدمة 13 مركزًا عن ترتيبها في العام الماضي.
- مصر: جاءت في الترتيب الـ 26 عالميًا والـ 9 عربيًا متأخرة 12 مركزًا عن ترتيبها في العام الماضي.
- لبنان: جاءت في الترتيب الـ 29 عالميًا والـ 10 عربيًا متقدمة 16 مركزًا عن ترتيبها في العام الماضي.
- تونس: جاءت في الترتيب الـ 33 عالميًا والـ 11 عربيًا متقدمة 9 مراكز عن ترتيبها في العام الماضي
- الجزائر: جاءت في الترتيب الـ 35 عالميًا والـ 12 عربيًا متأخرة 5 مراكز عن ترتيبها في العام الماضي
- ليبيا: جاءت في الترتيب الـ 46 عالميًا والـ 13 عربيًا متأخرة مركزين عن ترتيبها في العام الماضي.