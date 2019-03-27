خلال عام.. مصر تتراجع 12 مركزا في مؤشر "أجيليتى" للأسواق الناشئة

تراجعت مصر 12 مركزًا في مؤشر "أجيليتى" للأسواق الناشئة، لتحتل المركز 26 مقابل المركز 14 خلال العام الماضي 2018 بين 50 دولة ناشئة حول العالم.

ما هو مؤشر "أجيليتى"؟

مؤشر "أجيليتى" يصنف 50 دولة بحسب العوامل التي تعزز جاذبيتها بالنسبة لمزودي الخدمات اللوجيستية، ووكلاء وخطوط الشحن، وشركات الطيران والموزعين.

المؤشر يهدف إلى توفير نظرة موسعة للقدرة التنافسية الاقتصادية، وتصنيف الأسواق الناشئة بناءً على أحجامها، وظروف مزاولة الأعمال، وبنيتها التحتية وشبكات النقل.

يتضمن المؤشر استبيانًا شارك فيه أكثر من 500 من المسؤولين التنفيذيين في مجال الخدمات اللوجيستية من أنحاء العالم.

مؤشر أجيليتي

ترتيب الدول العربية: