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خلال عام.. مصر تتراجع 12 مركزا في مؤشر "أجيليتى" للأسواق الناشئة

مؤشر أجيليتي
مؤشر أجيليتي
27/3/2019

تراجعت مصر 12 مركزًا في مؤشر "أجيليتى" للأسواق الناشئة، لتحتل المركز 26 مقابل المركز 14 خلال العام الماضي 2018 بين 50 دولة ناشئة حول العالم.

ما هو مؤشر "أجيليتى"؟
  • مؤشر "أجيليتى" يصنف 50 دولة بحسب العوامل التي تعزز جاذبيتها بالنسبة لمزودي الخدمات اللوجيستية، ووكلاء وخطوط الشحن، وشركات الطيران والموزعين.
  • المؤشر يهدف إلى توفير نظرة موسعة للقدرة التنافسية الاقتصادية، وتصنيف الأسواق الناشئة بناءً على أحجامها، وظروف مزاولة الأعمال، وبنيتها التحتية وشبكات النقل.
  • يتضمن المؤشر استبيانًا شارك فيه أكثر من 500 من المسؤولين التنفيذيين في مجال الخدمات اللوجيستية من أنحاء العالم.
مؤشر أجيليتي
 ترتيب الدول العربية:
  • على مستوى الدول العربية احتلت الإمارات المركز الأول إقليميًا، والثالث عالميًا بعد الصين والهند على مؤشر "أجيليتي"، وهو نفس ترتيبها في العام الماضي 2018.
  • السعودية: جاءت في الترتيب الـ 6 عالميًا والثاني عربيًا، وهو نفس ترتيب العام الماضي أيضًا.
  • قطر: جاءت في الترتيب الـ 8 عالميا والـ 3 عربيًا متقدمة 3 مراكز عن ترتيبها العام الماضي.
  • سلطنة عمان: جاءت في الترتيب الـ 12 عالميُا والـ 4 عربيُا متقدمة بمركز واحد عن ترتيبها العام الماضي.
  • البحرين: جاءت في الترتيب الـ 16 عالميًا والـ 5 عربيًا متقدمة 6 مراكز عن ترتيبها في العام الماضي.
  • المغرب: جاءت في الترتيب الـ 17 عالميًا والـ 6 عربيًا متقدمة 4 مراكز عن ترتيبها في العام الماضي.
  • الكويت: جاءت في الترتيب الـ 18 عالميًا والـ 7 عربيًا متقدمة 11مركزًا عن ترتيبها في العام الماضي.
  • الأردن: جاءت في الترتيب الـ 19عالميًا والـ 8 عربيًا متقدمة 13 مركزًا عن ترتيبها في العام الماضي.
  • مصر: جاءت في الترتيب الـ 26 عالميًا والـ 9 عربيًا متأخرة 12 مركزًا عن ترتيبها في العام الماضي.
  • لبنان: جاءت في الترتيب الـ 29 عالميًا والـ 10 عربيًا متقدمة 16 مركزًا عن ترتيبها في العام الماضي.
  • تونس: جاءت في الترتيب الـ 33 عالميًا والـ 11 عربيًا متقدمة 9 مراكز عن ترتيبها في العام الماضي
  • الجزائر: جاءت في الترتيب الـ 35 عالميًا والـ 12 عربيًا متأخرة 5 مراكز عن ترتيبها في العام الماضي
  • ليبيا: جاءت في الترتيب الـ 46 عالميًا والـ 13 عربيًا متأخرة مركزين عن ترتيبها في العام الماضي.
المصدر : الجزيرة مباشر
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