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سياسة

بومبيو: سنحاسب أكبر المسؤولين السعوديين عن قتل خاشقجي

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
27/3/2019

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في جلسة للكونغرس (الأربعاء) إن إدارة الرئيس دونالد ترمب ما زالت تعمل على تحديد المسؤولين عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ومحاسبتهم.

أبرز تصريحات بومبيو أمام الكونغرس:
  • سنلتزم بمحاسبة أي شخص تثبت مسؤوليته عن قتل خاشقجي، بمن في ذلك أكبر المسؤولين، في إشارة إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
  • سنواصل العمل لتحديد المسؤولين عن مقتل جمال خاشقجي ومحاسبة المسؤولين، وذلك أمام لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس.
الكونغرس يدين ولي العهد:
  • تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي قرارا بالإجماع يعتبر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسؤولا عن مقتل خاشقجي.
  • كان خاشقجي يكتب في صحيفة واشنطن بوست ويقيم في الولايات المتحدة وينتقد الحكومة السعودية
  • صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، قالت إنه يتعين على الكونغرس محاسبة الرئيس دونالد ترمب على خلفية فشله في إدارة قضية مقتل خاشقجي.
الكاتب السعودي جمال خاشقجي
 خلفيات:
  • قتل خاشقجي، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي.
  • أدانت 36 دولة، بينها كل دول الاتحاد الأوربي، بأشد العبارات جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ودعت إلى محاسبة المسؤولين عن الجريمة.
  • أجج مقتل خاشقجي الاستياء في واشنطن من سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان ومقتل عدد كبير من المدنيين في حرب اليمن الأهلية.
  • ووجهت السلطات السعودية الاتهام إلى 11 شخصا في مقتل خاشقجي، وتنفي الرياض أن يكون ولي العهد هو من أمر بقتل الصحفي.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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