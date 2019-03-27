الكونغرس يعترض على صرف البنتاغون مليار دولار للجدار الحدودي

اعترضت لجنة القوات المسلّحة في مجلس النواب الأمريكي على قرار وزارة الدفاع بصرف مليار دولار من ميزانيتها لبناء جزء من الجدار الحدودي مع المكسيك، معتبرة أنه غير مسموح به .

التفاصيل:

رئيس اللجنة الديموقراطي آدم سميث قال في بيان إن وزارة الدفاع "تحاول الالتفاف على الكونغرس وعلى معارضة الشعب الأمريكي لاستخدام أمواله في بناء جدار لا داعي له، والجيش هو من يدفع الثمن".

سميث: يجب أن يتوقّف هذا الأمر… على الإدارة ألا تستخدم جنودنا كأداة سياسية وأن ترّكز بدلا من ذلك على بناء قدرات الجيش وجاهزيته وعلى المجالات التي يجب أن نخصص لها مواردنا الدفاعية.

سميث: الكونغرس سيتحرّك للدفاع عن صلاحياته الدستورية.

سميث قال إنه يُسمح عادة "بإعادة تخصيص" مبالغ محددة من تمويل البنتاغون لحالات طارئة من دون الحاجة لموافقة الكونغرس، لكن نقل مليار دولار يشكّل "انتهاكا لهذه الثقة".

وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان (رويترز)