الذكرى الـ 40 لاتفاقية السلام.. ربع مليون إسرائيلي زاروا مصر في 2018

احتفت "إسرائيل" بمرور 40 عامًا على معاهدة السلام مع مصر، بتقارير تروج للسياحة الإسرائيلية إلى مصر، وفوائد معاهدة السلام، ودعوات لدول عربية أخرى للتطبيع مع "إسرائيل".

ربع مليون سائح:

"إسرائيل بالعربية" التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، نشرت أمس الثلاثاء على تويتر إحصائية تقول إن "أجواء السلام ساهمت في ازدهار السياحة وتعرف السياح الإسرائيليين على التاريخ والحضارة المصرية العريقة مع وصول مئات الآلاف من السياح الإسرائيليين سنويًا إلى المعالم الأثرية والعصرية في مصر وسواحل سيناء".

مصر وإسرائيل: 40 عاماً من السلام ساهمت اجواء السلام في ازدهار السياحة وتعرف السياح الإسرائيليين على عالم جديد ومثير من التاريخ والحضارة المصرية العريقة التي تمتد الى الاف السنين مع وصول مئات الآلاف من السياح الإسرائيليين سنوياً إلى المعالم الاثرية والعصرية في مصر وسواحل سيناء pic.twitter.com/JM8CgEPSpq — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) March 26, 2019

الإحصائية التي نشرتها الخارجية الإسرائيلية جاءت تحت عنوان "ثمار السلام- السياحة"، وذكرت أن ربع مليون سائح إسرائيلي زاروا مصر في عام 2018، وأضافت أن اتفاقية السلام "أفضت أيضًا إلى تنامي حركة السياحة من البلدان الأجنبية إلى كل من مصر وإسرائيل".

40 سنة لمعاهدة السلام بين إسرائيل ومصر: صور نادرة في مثل هذا اليوم، في 26 مارس عام 1979، تم في واشنطن التوقيع على معاهدة سلام تاريخية بين إسرائيل ومصر. وقد صافح الرئيس المصري أنور السادات رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغين. بهذه المناسبة نشرت المكتبة الوطنية هذه الصور النادرة pic.twitter.com/aRtg2X3ZxE — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) March 26, 2019

في تغرديدات أخرى احتفت الخارجية الإسرائيلية باتفاقية السلام ونشرت عددًا من الصور التاريخية المواكبة لتوقيع الاتفاقية، كما نشرت عدة تقارير عن فوائد "السلام" بين مصر وإسرائيل.

من بين تلك الفوائد المزعومة أن هناك تعاونا أمنيا وسياسيًا بين إسرائيل ومصر وبالأخص على صعيد مكافحة "الإرهاب والتطرف"، كذلك هناك فعاليات مشتركة في مجال الزراعة.

من الفوائد المتأتية من اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل:

تشكل اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل رصيداً إستراتيجياً يساهم كثيراً في تحقيق الاستقرار في منطقتنا. تستفيد أي دولة من حالة الاستقرار والازدهار لجارتها. pic.twitter.com/V4JIeMGeTM — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) March 26, 2019

معاهدة السلام بين #مصر #وإسرائيل اثبتت للجميع ان السلام ممكن وان كانت الطريق له طويله ومعقدة. ساعد السلام على تطوير الاقتصاد والتعاون كما وينعم اليوم البلدين من أمان واستقرار . نأمل ان يحل السلام في الشرق الاوسط عامة، وأن غداً لناظره قريب. pic.twitter.com/aPDuXMzxHB — Nizar Amer (@NizarAmer) March 26, 2019

استطلاع إسرائيلي:

لم تفوت الخارجية الإسرائيلية الفرصة، فنشرت نتائج استطلاع زعمت أنها أجرته نهاية العام 2018، أشارت نتائجه إلى أن العديد من سكان الدول العربية (التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل) معنيون بعلاقات مع "إسرائيل".

العديد من سكان الدول العربية معنيون بعلاقات مع إسرائيل هذه هي نتيجة استطلاع جديد للرأي أجرته وزارة الخارجية الإسرائيلية في نهاية ٢٠١٨. بضمن الأسئلة التي تم توجيهها لسكان دول الشرق الأوسط التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، مدى رغبتهم في أن تقيم بلدانهم علاقات مع إسرائيل pic.twitter.com/itwbmt2McU — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) March 27, 2019

وفقًا للاستطلاع المزعوم حول نسبة استعداد السكان في تلك البلدان العربية لإقامة علاقات مع إسرائيل، جاء العراق في المقدمة بنسبة 43%، تليه الإمارات بنسبة 42%، فيما حلت الجزائر في ذيل القائمة بنسبة 21%.

السفارة الإسرائيلية في القاهرة، أحيت ذكرى توقيع الاتفاقية مساء أمس، ونشرت عبر صفحتها على فيسبوك صور الاحتفال، فيما ألقى السفير دافيد جوفرين كلمة بالمناسبة.

كان من الرائع الاحتفال بالذكرى الأربعين لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية في السفارة هذا المساء مع العديد من أصدقاء السلام pic.twitter.com/9mlimcuygK — السفارة الاسرائيلية (@IsraelinEgypt) March 26, 2019

كلمة الدكتور دافيد جوفرين سفير دولة إسرائيل في مصر بمناسبة مرور 40 عاماً على توقيع إتفاقية السلام pic.twitter.com/b9fWlColsf — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) March 26, 2019

40 سنة على اتفاقية السلام:

بعد 4 سنوات على حرب أكتوبر 73، أعلن الرئيس المصري الراحل أنور السادات في خطابه الشهير أمام البرلمان 9 نوفمبر/تشرين الثاني 1977 استعداد مصر للدخول في سلام مع "إسرائيل".

رئيس وزراء "إسرائيل" آنذاك مناحم بيجن، انتهز الفرصة ووجه دعوة رسمية للسادات لزيارة تل أبيب، وبالفعل وصل السادات هناك يوم 19 نوفمبر 1977، وألقى خطابا في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي).

في 17 سبتمبر/أيلول 1978، وُقعت اتفاقية كامب ديفيد بين القاهرة وتل أبيب في منتجع كامب ديفيد بالولايات المتحدة تحت رعاية الرئيس الأمريكي جيمي كارتر.

في 26 مارس عام 1979، وقّع الطرفان معاهدة السلام والتي نصت على إنهاء حالة الحرب بينهما وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من سيناء بالكامل، وإنشاء منطقة حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة مع ضمان عبور السفن الإسرائيلية في قناة السويس.

عشر حقائق عن السلام بين مصر وإسرائيل pic.twitter.com/geanZavvS3 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) March 26, 2019

الزعامة الحكيمة تختصر المسافات: 40 عاما على معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية عندما قرر السادات انهاء الحرب والتوصل لسلام واجه انتقادات من دول عربية لكن لا ينكر احد اليوم انها كانت خطوة جريئة لبناء مستقبل افضل للمصريين وتتطلع دول عربية الى اللحاق بقطار السلام خدمة لمصالح شعوبها pic.twitter.com/3p95HNyJkj — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) March 26, 2019

لا سلام مع الاحتلال:

مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وفلسطين والعالم العربي، عبروا عن غضبهم ورفض الشعوب العربية لأي علاقات أو تطبيع مع "إسرائيل" التي تقتل الشعب الفلسطيني وتمحو قضيته، وأكدوا مرارًا أن العلاقات مع إسرائيل لن تجني منها "الشعوب" سوى الغدر، وأن السلام المزعوم هو مجرد سلام سياسي على الورق.. وتلك أبرز التعليقات:

ثانيا العرب الان غير العرب زمان.

بمعنى الآن الأمية تكاد تكون منعدمه بالعالم العربي .. لذلك نحن قرأنا التاريخ ونعلم ماذا فعلتم لأجدادنا منذ 80سنة ولن ننسى ذلك .. فمن الممكن أن بعض الحكومات العربية مثل مصر والاردن ولبنان وقطر تعمل معاهدات واتفاقيات وسلام معكم لكن الشعوب لايمكن — أبو سلمان 🇸🇦 (@Sultan_ALGamdi) March 26, 2019

عدوي الإسرائيلي ذات الكيان الصهيوني المحتل للأراضي الفلسطينية وهضبة الجولان السورية ، أنت هدفي الوحيد وعدوي الوحيد ، لقد نشأت على ذلك ، وستظل دائمًا عدوي للأبد ، نرفض السلام معكم نهائياً ، العلاقة الوحيدة بيننا وبينكم هي حالة الحرب الدائمة ، يوما ما سوف نلتقي في ساحة المعركة. — السويس | SUEZ (@suez_egypt2020) March 26, 2019

https://twitter.com/BrokenArrow2013/status/1110560297541083137?ref_src=twsrc%5Etfw

احنا مش هنعمل معاكو حاجة انتو ملكوش دوولة اصلا احنا مش معترفين بيكو انتو محتلين اخواتنا وارضهم فلسطين احنا هننتقم منكم بعون الله هندوس على وشوش اليهود القذرة …لنا موعد💪💪⁦🇸🇩⁩⁦🇸🇩⁩⁦🇪🇬⁩ — EslamAkmal (@EslamAkmal) March 26, 2019

دا كلام على ورق لكن عمر ما هيبقى بينا وبينكو سلام يومكو جي متقلقوش — Ķhåľèď ăhměĎ (@khaled_is_Here) March 27, 2019

حقيقتين اضافيتين ليكونوا 12 حقيقة

1- ارسال الجواسيس الى مصر وزرع الفتن

2- حوادث قتل حرس الحدود المصريين من حين الى حين — ɹǝɯ∀ ɐpǝɹ (@MukhtarReda) March 26, 2019

https://twitter.com/gasper____/status/1110546595341320192?ref_src=twsrc%5Etfw

الشعب المصري لن يطبع معكم وإن تم ذلك من فئة قليلة فالجميع يعلم أنهم خونة وعملاء — محمد خليل الضبع (@kgnsfdPaIjs7Uu2) March 26, 2019

https://twitter.com/9wanted9/status/1110579730112303109?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/1200hl/status/1110547353843499011?ref_src=twsrc%5Etfw

نحن لا نعترف بسلام مع من يحتل ارض اخوتنا في فلسطين ويقتل ويرهب اهلها ولا نعترف بشئ اسمه اسرائيل — احمد صابر (@AHMEDALIXYZ) March 26, 2019

من هي إسرائيل أنا لا أعرفها 🤔

لاكن اللي اعرفه انهم لصوص وارهابيين

وحراميه 💥💣 — عمرو موسى (@tZHWsp5asaT8Asu) March 26, 2019

هدفكم احتلال الدول العربيه وتوسيع مستوطناتكم توغل مثل السوس بالرز هههههههههههه قال سلام خبث لا حدود له تخطيط فاشل وسوف تنهزمون . — Lobna LAit (@LaitLobna) March 27, 2019

هاتوا الجولان وخدوا بلحة. او خدوا بلحة وبن سلمان هدية — Haitham (@Haitham0007) March 27, 2019

https://twitter.com/hamouda_20/status/1110625317901746176?ref_src=twsrc%5Etfw

سيرث أطفالنا كراهيتكم .. فأنتم من أقام أسس هذه المشاريع الكيدية، ولنملأن أجوافهم من نارٍ كلما حرقت أحدكم طالبت بالمزيد … — على حمدوں (@3li_7amdoon) March 26, 2019

انتم اعداء السلام واعداء الامن والامان ايديكم ملطخة بالدماء تسرقون وطن الفلسطينيين وقدس العرب وجولان سوريا ثم تقولون ان ايديكم ممتدة للسلام:! انتم اكذب من خلق الله واكثر نفاقا من ابليس نفسه. — ايمن صلاح🇯🇴🇸🇦 (@ana_ayman1) March 26, 2019

شئتم أم أبتم انتم دولة شتات

حتي ان انتزعتم أعتراف الحكومات !!

لن تنتذعوا اعتراف الشعوب — Go ahead 💪 (@AlwekWak) March 26, 2019

سلام إيه يا أهبل 🤔🤔 و إنتم لسه سارقين القدس و الجولان و الخ ……!؟ — BintAlNil بنت النيل (@BintAlNil_News) March 26, 2019

https://twitter.com/SBOUALILI/status/1110655818725294082?ref_src=twsrc%5Etfw

مع اصدقاء الاستسلام هذا الوصف الصحيح. لا سلام معكم — فيصل العصيمي (@alfaselfasel1) March 26, 2019

لا امان لكم في فلسطين حتي ولو بعد الف عام ستطاردكم الانفاق والالغام 💣والسكاكين 🔪🗡 — ‏ياسر ال عقبة  (@a_yasser57) March 26, 2019

https://twitter.com/habibabdran/status/1110507046456176648?ref_src=twsrc%5Etfw

العداوه الفطرية هي التي تربية عليها ولا يمكن ان يكون بيننا سلام انتم أعداء الاسلام والمسلمين واليوم ما سوف نلتقي في ساحة المعركه ياقتلت الأطفال والأنبياء — صالح الشريف (@salehalshareif) March 26, 2019

ممكن يكون بين الرؤساء السلام

لاكن ثق تماماً انه لا يوجد سلام

بينكم و بين الشعوب لا سلامآ عليكم ولا دمتم بخير و لا سامحكم الله — Bilal Nser (@BilalNser) March 27, 2019

انت تتحدث عن دول عربية بمعنى حكومات عربية وهذا طبيعي بما انهم عملاؤكم

أما إرادة وعقيدة شعوب الأمة فهي تحرير كل شبر من الإسرائيليين الغاصبين وشحنهم إلى بلادهم — ﮼وضوح (@Eriel_224) March 26, 2019

ومازال الكيان الصهيوني يتوهم انه يعيش كادولة هاذه الأحلام لن تغنيكم عن الواقع في شيء ابداً انتم أناس غير مرغوب فيكم انتم تختلفون عنا لغوياً وثقافياً لا حل إلا بزوالكم دولتكم فاشله لا جدوى من مواجهة واقع انكم لاتصتطيعون اقناع الشعوب العربية بوجودكم كادولة! لذالك ارتحلو إلى أوروبا — الوايلي (@Ali257801) March 26, 2019

خروجكم من فلسطين و كل الشرق الاوسط هو السلام يا سارقين و قاتلين الاطفال — الاغواطية بنت الصحراء🇩🇿 (@Sahra20002) March 26, 2019

https://twitter.com/yasmeen_red/status/1110819042523258880?ref_src=twsrc%5Etfw

نسبة غير صحيحه ولاتمد للحقيقه ولو ١٪ حتى لو الحكومات العربيه تقيم علاقه سياسيه ودبلوماسيه فان الشعب العربي ضدكم ولا يتمنى ان يصافح صهيوني با حجة السلام اذا قتل الصهيوني المحتل للأراضي الفلسطينية ارهاب فا انا اعلنها انا اكبر ارهابي واتمنى ان اقتل صهيوني — صالح الشريف (@salehalshareif) March 27, 2019

https://twitter.com/KhayrEddine_T/status/1110846570466029568?ref_src=twsrc%5Etfw