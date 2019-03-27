الاحتلال يواصل قصف غزة ويحشد قواته عند الحدود

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر الأربعاء، سلسلة غارات على قطاع غزة، حيث ردت فصائل المقاومة بإطلاق صاروخ على عسقلان، فيما حشد الاحتلال دباباته قبالة الحدود مع القطاع.

وشنت طائرات الاحتلال، مساء الثلاثاء، غارات جوية على أهداف عدة بخانيونس جنوب قطاع غزة، فيما ردت المقاومة بقصف مستوطنات الاحتلال.

وعقب مشاورات أمنية، أوعز رئيس أركان جيش الاحتلال بحشد مزيد من القوات على الحدود مع القطاع، في مؤشر جديد على استعداد الاحتلال لاتخاذ خطوات تصعيدية محتملة، كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين أنه لا اتفاق على وقف لإطلاق النار مع غزة.

تجدد القصف:

طيران الاحتلال الحربي، جدد فجر اليوم الأربعاء، قصفه لعدد من المواقع في قطاع غزة، ودمرها وألحق أضرارًا في ممتلكات المواطنين.

طائرات حربية من نوع إف16 قصفت بثلاثة صواريخ موقعًا للمقاومة في منطقة الشوكة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى تدميره بالكامل، إضافة إلى إلحاق أضرار في منازل وممتلكات المدنيين.

القصف الإسرائيلي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة رفح، عقب تضرر شبكة الكهرباء المغذية للمدينة بفعل القصف الصاروخي الإسرائيلي.

طيران الاحتلال قصف أيضًا موقعًا للمقاومة شرق مدينة خانيونس جنوبي القطاع، بصاروخين ما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة.

قصف الاحتلال على قطاع غزة تركز في الليلة الثانية من العدوان على مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية وأهداف مدنية جنوبي قطاع غزة.

طائرات الاحتلال استهدفت بصاروخ واحد على الأقل الميناء الجديد غربي خانيونس، كما أغارت طائرات الاحتلال على موقع لكتائب القسام شرقي المدينة.

الطائرات الحربية أغارت بصاروخين على موقع "اليرموك" التابع للمقاومة شرقي خانيونس، كما جددت الطائرات قصف الموقع ذاته بعدد آخر من الصواريخ مرتين.

جيش الاحتلال زعم أن الغارات جاءت في أعقاب سقوط صاروخ من غزة في "أشكول" واستمرار إطلاق البالونات الحارقة والمحملة بالمتفجرات.

أجواء قطاع غزة تشهد تحليقًا مكثفًا لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في الأجواء ما ينذر بتجدد القصف، وتجوب طائرات الاحتلال الحربية بين الفينة والأخرى أجواء القطاع فيما طائرات الاستطلاع لم تغادر الأجواء.

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