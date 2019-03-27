الاحتلال يواصل قصف غزة ويحشد قواته عند الحدود

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر الأربعاء، سلسلة غارات على قطاع غزة، حيث ردت فصائل المقاومة بإطلاق صاروخ على عسقلان، فيما حشد الاحتلال دباباته قبالة الحدود مع القطاع.
وشنت طائرات الاحتلال، مساء الثلاثاء، غارات جوية على أهداف عدة بخانيونس جنوب قطاع غزة، فيما ردت المقاومة بقصف مستوطنات الاحتلال.
وعقب مشاورات أمنية، أوعز رئيس أركان جيش الاحتلال بحشد مزيد من القوات على الحدود مع القطاع، في مؤشر جديد على استعداد الاحتلال لاتخاذ خطوات تصعيدية محتملة، كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين أنه لا اتفاق على وقف لإطلاق النار مع غزة.
تجدد القصف:
خلفية:
- وسائل إعلام إسرائيلية، زعمت مساء الثلاثاء، إطلاق صاروخ من جنوب قطاع غزة وسقط في منطقة مفتوحة في عسقلان "أشكول".
- وقالت القناة الإسرائيلية الـ 13، إن صاروخًا أطلق من قطاع غزة سقط في عسقلان، حيث أبلغ المستوطنون عن سماع دوي انفجار قوي، حيث دوت قبلها صافرات الإنذار.
- جيش الاحتلال قال إنه في أعقاب انطلاق صافرات الإنذار، تم التعرف على صاروخ أطلق من قطاع غزة نحو عسقلان.
- قطاع غزة شهد خلال الساعات الأخيرة، جولة تصعيد كبيرة على أثر إطلاق صاروخ استهدف شمال "تل أبيب" وأحدث دمارًا واسعا، وأصاب مستوطنين.
- يأتي التوتر الأمني مع غزة بعد سلسلة من الأحداث بدأت باستشهاد فلسطينيين اثنين يوم الجمعة الماضي على حدود غزة، إثر اعتداء قوات الجيش على مسيرة العودة، تلاها اعتداء مصلحة السجون الإسرائيلية على الأسرى الفلسطينيين متسببا بإصابة العديد منهم، وصفت حالة اثنين منهم بالخطرة.
- أعقب هذه الأحداث سقوط صاروخ في منطقة الشارون شمالي تل أبيب أدى إلى تدمير منزل بالكامل وإصابة كل من فيه، وصفت إحدى الإصابات بالخطرة، تلاها استهداف الجيش الاسرائيلي لمواقع فلسطينية مدنية وعسكرية بالصواريخ من الطائرات الحربية والدبابات.