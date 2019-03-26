لمواجهة قرار ترمب.. البرادعي يقترح 6 إجراءات عربية

اقترح محمد البرادعي، المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية، الثلاثاء، 6 إجراءات عربية، للرد على سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، المنحازة لإسرائيل.

وقال في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن هناك إجراءات عربية "يمكن اتخاذها ردا على سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وتابع مخاطبًا العالم العربي "هناك الكثير إذا أردنا".

الإجراءات المقترحة

تخفيض التمثيل الدبلوماسي.

تخفيض التعامل التجاري والعسكري.

المعاملة بالمثل في التأشيرات.

الاتفاق على وسيط محايد للقضية الفلسطينية.

تقليص التعامل مع إسرائيل.

طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية.

ترمب وإسرائيل