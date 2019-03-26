لمواجهة قرار ترمب.. البرادعي يقترح 6 إجراءات عربية

اقترح محمد البرادعي، المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية، الثلاثاء، 6 إجراءات عربية، للرد على سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، المنحازة لإسرائيل.
وقال في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن هناك إجراءات عربية "يمكن اتخاذها ردا على سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وتابع مخاطبًا العالم العربي "هناك الكثير إذا أردنا".
الإجراءات المقترحة
- تخفيض التمثيل الدبلوماسي.
- تخفيض التعامل التجاري والعسكري.
- المعاملة بالمثل في التأشيرات.
- الاتفاق على وسيط محايد للقضية الفلسطينية.
- تقليص التعامل مع إسرائيل.
- طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية.
ترمب وإسرائيل
- منذ وصوله إلى سدة الحكم في يناير/ كانون أول 2017، انتهج الرئيس الأمريكي سياسة مفرطة في الانحياز إلى إسرائيل، تتجاهل حقوق شعوب ودول المنطقة وتضرب عرض الحائط بالشرعية الدولية.
- كان آخر إجراء اتخذه ترمب بهذا الإطار، توقيعه مرسوما رئاسيا الإثنين، في البيت الأبيض، بحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يعترف بـ"سيادة" إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة.
- احتلت إسرائيل مرتفعات الجولان السورية عام 1967، وفي 1981 أقر الكنيست (البرلمان) قانون ضمها إلى إسرائيل، لكن المجتمع الدولي ما زال يتعامل مع المنطقة على أنها أراض سورية محتلة.
- سبق أن أثار ترمب غضبا عربيا وانتقادات دولية بإعلانه، في 6 ديسمبر/ كانون أول 2017، القدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل، التي تحتل المدينة الفلسطينية منذ 1967، في وضع لا يعترف به المجتمع الدولي.