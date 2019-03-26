غزة: هدوء حذر وخمسون غارة حصيلة العدوان

أسفرت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ مساء أمس الإثنين، حتى باكر اليوم الثلاثاء، عن إصابة 10 فلسطينيين، وقصف عدد من المباني والأراضي الزراعية.

ويسود الهدوء الحذر قطاع غزة، بعد سلسلة العمليات التي قام بها طيران الاحتلال ساعات الليل وفجر اليوم الثلاثاء، مستهدفًا مواقع وأهداف مدنية، وذلك رغم إعلان الفصائل، الليلة الماضية، عن وقف إطلاق النار مع الاحتلال بجهود مصرية وأممية.

حصيلة العدوان وفق مركز الإعلام الحكومي بغزة:

طائرات الاحتلال شنت أكثر من 50 غارة، استهدفت بالقصف بنايات سكنية ومقرات مدنية ومواقع للمقاومة وأراضي زراعية، وأسفرت عن قرابة عشر إصابات لأهالي قطاع غزة.

تم قصف 5 مبان سكنية ومقرات وهي: "مقر شركة الملتزم للتأمين، مكتب رئيس المكتب السياسي لحماس، بناية حسونة السكنية، بناية سكنية بحي النصر، مدرسة سياقة".

طائرات الاحتلال استهدفت ٩ مواقع تتبع لفصائل المقاومة في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، بالإضافة إلى ميناء خانيونس جنوبي القطاع.

الاحتلال أغار على ٢٠ أرضًا زراعية في أماكن مختلفة وبركس شرق الشجاعية شرقي مدينة غزة.

غارات إسرائيلية على مواقع عدة في قطاع غزة (رويترز)

قصف رغم إعلان التهدئة:

الطيران الحربي الإسرائيلي شن فجر اليوم الثلاثاء، عدة غارات على قطاع غزة، فيما أطلقت الفصائل الفلسطينية عدة قذائف صاروخية باتجاه مستوطنات "غلاف غزة". ويأتي ذلك على الرغم من الإعلان عن وقف لإطلاق النار من قبل الفصائل بوساطة مصرية.

في ظل تواصل التصعيد في الجنوب، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية بالجيش الإسرائيلي، عن تعطيل المدارس في جميع مستوطنات "غلاف غزة.

مدفعية الاحتلال قصفت بعدد من القذائف مواقع وأهدافًا على مقربة من الشريط الحدودي شرق قطاع غزة، سيما في شرق بلدة بيت حانون شمال القطاع، وشرق حي الزيتون شرق مدينة غزة، وشرق مدينتي رفح وخانيونس، جنوب القطاع.

القصف ألحق دمارًا كبيرًا في ممتلكات سكان القطاع، إضافةً إلى تدمير المواقع بشكل كامل، وبث حالة من الرعب والخوف في صفوف الأطفال.

طائرات الاحتلال استهدفت مسجد "عمر بن عبد العزيز"، في بلدة بيت حانون حيث اشتعلت فيه النيران، كما قصفت طائرات الاحتلال مدرسة "البراوي" لتعليم قيادة السيارات في بلدة "بيت لاهيا" ودمرتها وعددًا من سياراتها بالكامل.

جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن الساعة 7:30 من صباح اليوم، أن طائراته الحربية والدبابات هاجمت أهدافًا إضافية في قطاع غزة خلال الساعتين الأخيرتين.

المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه في الساعات الأخيرة، هاجم الطيران الإسرائيلي أهدافًا إضافية تابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في دير البلح وسط قطاع غزة، وذلك بالإضافة إلى العشرات من الهجمات خلال الـ24 ساعة الماضية.

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