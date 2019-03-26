شاهد: الجزيرة مباشر تحاور شابا مصريا أنقذ أسرة من الموت

أنقذ شاب مصري 3 أفراد من أسرة واحدة من حريق شب في شقتهم بمنطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة.

الجزيرة مباشر التقت الشاب المصري "المنقذ"، جهاد يوسف زكي، الذي تسلق المنزل في مشهد يشبه المقاطع السينمائية.

أبرز ما قاله الشاب المنقذ

كنت واقفا في الشارع وسمعت صوت صياح وصراخ يعلن عن وقوع حريق.

هرعت إلى مكان الحريق فوجدت سيدة تستنجد بالمارة لإنقاذها.

حاولت الصعود إلى مكان الشقة لكني وجدت الباب محترقا بالكامل.

حاول العديد من الأشخاص إطفاء الباب المحترق لكنهم لم يستطيعوا.

هبطت مرة أخرى محاولات البحث عن سلم للصعود إلى الشرفة لكني لم أجد، فبدأت تسلق البناية وأنقذت أفراد الأسرة.

أعمل نجارا في أحد الفنادق ولا علاقة لعملي بتسلق البنايات.

العديد من الشباب وقفوا في الشارع ممسكين بأغطية تحسبا لسقوط أي شخص من أعلى وساعدوني فيما قمت به.

البطل الوحيد في القصة هو الطفل الأخير الذي قمت بإنزاله من أعلى، فقد كان معرضا للموت ولكنه تجاوب معي بصورة ممتازة رغم خوفه عكس شقيقته التي لم تستطع التشبث بي بشكل جيد.

في البداية كان أفراد الأسرة خائفين من النزول بهذه الطريقة، خاصة أنني كنت أتسلق ماسورة الغاز.

الجميع يسألني عن مطالبي. بالفعل أنا لي مطلب واحد وهو ترميم الشقة المحترقة والانتهاء من ذلك بأسرع وقت.

الشقة بعد الحريق بدون باب أو كهرباء أو أي شيء، هي مجرد طوب فقط. والأسرة صاحبة الشقة تحتاج لمن يساعدها.

المحافظ كرمني وقدم لي هدية.

تكريم وترميم