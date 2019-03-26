دعوى قضائية بفرنسا ضد فيسبوك ويوتيوب بسبب بث مجزرة نيوزيلندا

الشركة قالت إن مستخدمين حاولوا التحايل على التعرف الآلي على المقاطع الممنوعة من النشر بإجراء تعديلات على الفيديو، إلا أن الموقع نجح في منع نشر المقاطع اعتمادا على خاصية مقارنة الصوت.