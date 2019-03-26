البنتاغون يوافق على صرف مليار دولار لبناء الجدار مع المكسيك

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان وافق على صرف مليار دولار من ميزانية الوزارة لبناء جزء من الجدار الحدودي على الحدود مع المكسيك.

التفاصيل:

الوزارة قالت في بيان إن شاناهان "وافق لقائد لواء الهندسة في القوات البرية بالبدء بتخطيط وتنفيذ ما تصل قيمته إلى مليار دولار لدعم وزارة الأمن الداخلي".

البيان: الخطوة تدعم إعلان الطوارئ الوطني الصادر في 15 فبراير/شباط على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، والهدف هو منع تهريب المخدرات عبر الحدود.

شاناهان قال إن قراره استجابة لطلب وزارة الأمن الداخلي وبمقتضي المادة العاشرة من القانون الفيدرالي التي تنص على أنه "يجوز لوزارة الدفاع أن تبني طرقًا وحواجز وأن تنصب أجهزة إنارة لمنع (…) تهريب المخدرات عبر الحدود".

وزارة الأمن الداخلي طلبت من البنتاغون بناء سياج بطول 92 كيلومترًا وارتفاع 5.5 أمتار، وبناء طرق وتحسينها وإنارتها في منطقه إل باسو في ولاية تكساس المحاذية للحدود مع المكسيك.

جزء من الجدار الحدودي بين أمريكا والمكسيك (رويترز)

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