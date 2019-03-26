البنتاغون يوافق على صرف مليار دولار لبناء الجدار مع المكسيك
26/3/2019
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان وافق على صرف مليار دولار من ميزانية الوزارة لبناء جزء من الجدار الحدودي على الحدود مع المكسيك.
التفاصيل:
الوزارة قالت في بيان إن شاناهان "وافق لقائد لواء الهندسة في القوات البرية بالبدء بتخطيط وتنفيذ ما تصل قيمته إلى مليار دولار لدعم وزارة الأمن الداخلي".
البيان: الخطوة تدعم إعلان الطوارئ الوطني الصادر في 15 فبراير/شباط على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، والهدف هو منع تهريب المخدرات عبر الحدود.
شاناهان قال إن قراره استجابة لطلب وزارة الأمن الداخلي وبمقتضي المادة العاشرة من القانون الفيدرالي التي تنص على أنه "يجوز لوزارة الدفاع أن تبني طرقًا وحواجز وأن تنصب أجهزة إنارة لمنع (…) تهريب المخدرات عبر الحدود".
وزارة الأمن الداخلي طلبت من البنتاغون بناء سياج بطول 92 كيلومترًا وارتفاع 5.5 أمتار، وبناء طرق وتحسينها وإنارتها في منطقه إل باسو في ولاية تكساس المحاذية للحدود مع المكسيك.
خلفيات:
بيان الوزير يأتي قبل ساعات من مناقشة مشروع موازنة الدفاع أمام الكونغرس.
سبق أن رفض الكونغرس الموافقة على تمويل بناء الجدار الذي يصر الرئيس دونالد ترمب على تشييده على الحدود مع المكسيك منذ تسلمه السلطة.
ترمب أعلن في منتصف شهر فبراير/شباط "حالة طوارئ وطنية" على الحدود، في إجراء استثنائي يتيح له تخطي الكونغرس والحصول على تمويل بأكثر من 8 مليارات دولار لإنجاز مشروعه.
الإجراء الاستثنائي أثار غضب الديموقراطيين، وحفيظة حلفائه الجمهوريين في الكونغرس الذين يخشون من أن يشكّل ما أقدم عليه سابقة يمكن أن يستند إليها في المستقبل رئيس للالتفاف على إرادة الكونغرس تحقيقاً لمآرب سياسية.
الحكومة الاتحادية دخلت في إغلاق جزئي استمر 35 يوما خلال شهري ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني الماضيين بسبب الخلاف بين ترمب وخصومه في الحزب الديمقراطي، الذين رفضوا تمرير تشريع يمنح الرئيس 5.7 مليار دولار لبناء الجدار على الحدود مع المكسيك.