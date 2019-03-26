أردوغان: الانتخابات المقبلة ستظهر ديمقراطيتنا للمنافقين في أوربا

قال الرئيس رجب طيب أردوغان الثلاثاء إن الانتخابات المحلية المقبلة ستظهر مجددا قوة الديمقراطية التركية للسياسيين المنافقين في أوربا، الذين صافحوا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

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تصريحات أردوغان جاءت خلال حثه الأتراك على المشاركة في الانتخابات والتصويت لحزبه العدالة والتنمية الحاكم خلال تجمع جماهيري بولاية آدي يامان جنوب شرقي البلاد.

أردوغان: سنظهر مجددا قوة الديمقراطية التركية للسياسيين المنافقين في أوربا الذين اصطفوا في الطابور لمصافحة يد الانقلابيين في مصر يوم إعدامهم 9 شبان.

أردوغان: تذكروا ماذا فعلوا في مصر، لقد أعدموا 9 شبان، والإعدام محظور في دول الاتحاد الأوربي، لكن ماذا حدث بعد ذلك؟ اجتمعوا مع (الرئيس المصري عبد الفتاح) السيسي.

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