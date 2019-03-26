البث الحي
سياسة|تركيا

أردوغان: الانتخابات المقبلة ستظهر ديمقراطيتنا للمنافقين في أوربا

الرئيس رجب طيب أردوغان
الرئيس رجب طيب أردوغان
26/3/2019

قال الرئيس رجب طيب أردوغان الثلاثاء إن الانتخابات المحلية المقبلة ستظهر مجددا قوة الديمقراطية التركية للسياسيين المنافقين في أوربا، الذين صافحوا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

التفاصيل
  • تصريحات أردوغان جاءت خلال حثه الأتراك على المشاركة في الانتخابات والتصويت لحزبه العدالة والتنمية الحاكم خلال تجمع جماهيري بولاية آدي يامان جنوب شرقي البلاد.
  • أردوغان: سنظهر مجددا قوة الديمقراطية التركية للسياسيين المنافقين في أوربا الذين اصطفوا في الطابور لمصافحة يد الانقلابيين في مصر يوم إعدامهم 9 شبان.
  • أردوغان: تذكروا ماذا فعلوا في مصر، لقد أعدموا 9 شبان، والإعدام محظور في دول الاتحاد الأوربي، لكن ماذا حدث بعد ذلك؟ اجتمعوا مع (الرئيس المصري عبد الفتاح) السيسي.
خلفيات
  • في 20 فبراير/ شباط الماضي، نفذت السلطات المصرية حكم الإعدام بحق 9 شباب من معارضي الانقلاب العسكري في مصر بتهمة اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، في صيف 2015.
  • بعدها بأربعة أيام، عُقدت أول قمة عربية أوربية، بمدينة شرم الشيخ المصرية، وسط إدانات دولية واسعة النطاق لتنفيذ القاهرة إعدامات متتالية بحق معارضين، وغياب نصف قادة وزعماء الدول العربية، مقابل حضور أوربي واسع.
  • منذ 7 مارس/آذار 2015، وحتى 20 فبراير/شباط 2019، نفذت السلطات بمصر 42 حكما بالإعدام دون إعلان مسبق للتنفيذ، أو إصدار السيسي أمرًا بالعفو، أو إبدال العقوبة وفق صلاحياته.
المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

إسرائيل تعلن زيارة نتنياهو للسعودية ولقاء ولي العهد

مسار رحلة طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى السعودية (الجزير مباشر)

انتقادات حادة في الجزائر لتصريحات ماكرون عن الرئيس تبون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

فرنسا ترد على "تصريحات التهدئة" من أردوغان.. ماذا قالت؟

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان (رويترز)

مصر.. انطلاق تدريب "سيف العرب" بمشاركة 6 دول عربية (فيديو)

التدريب مستمر حتى الخميس في قاعدة محمد نجيب العسكرية (مواقع التواصل الإجتماعي)
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

تسريب جديد يكشف "بيت كلب السيسي" داخل قصوره الرئاسية (فيديو)

قارن مغردون بين وضع المعتقلين في السجون والرفاهية التي يتمتع بها كلاب السيسي (مواقع التواصل)

احتفاء بجُندي لبناني وجه قاذف "آر بي جي" لدبابة إسرائيلية على الحدود (فيديو)

الجندي اللبناني يوجه قاذف RBJ تجاه دبابة إسرائيلية (موافع التواصل)

مصر.. مرتضى منصور يهاجم أحمد موسى (فيديو)

(الجزيرة)