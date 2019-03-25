4 كتاب يروون لـ "الجزيرة مباشر" حكايتهم مع العنصرية في الغرب

أعادت جريمة نيوزيلاندا فتح النقاش حول العنصرية في الغرب، لاسيما وأن الجريمة، كان أحد تجلياتها.

وكشفت الجريمة الإرهابية عن أن العنصرية ليست فكراً يتوقف عن مجرد الإيمان به، وانما قد ينتقل إلى الفعل والتصرف، فينتج مجزرة كتلك التي وقعت في نيوزيلاندا، وأرقت الضمير الإنساني.

موقع "الجزيرة مباشر"، يعرض حكايات أربعة من الكتاب مع العنصرية، في زاوية "مقالات" بالموقع.

فكتبت ديما مصطفى سكران من برلين، كيف أنها لا تنسى دائما أن الحجاب يعلو رأسها.

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وكتبت فاطمة رؤوف من النمسا أن هذا البلد يعترف بأن الإسلام دين رسمي إلا أن هذا لا يمنع من وجود العنصرية.

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ومن واشنطن يروي أحمد الجنابي أنه ذهب إلى الولايات التي صوتت لصالح الأفكار العنصرية لترمب بحثاً عن العنصرية.

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أما صلاح سليمان فيكتب عن تجربته في ميونخ بعد ربع قرن من اقامته فيها.

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