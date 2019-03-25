نيوزيلندا تعلن تشكيل لجنة تحقيق "مَلكية" في مجزرة المسجدين

أعلنت جاسيندا آردرن رئيسة وزراء نيوزيلندا، الإثنين، تشكيل لجنة تحقيق ملكية في الأحداث التي أدت لوقوع هجوم على مسجدين بمدينة كرايستشيرش في 15 مارس/آذار، ما أدى لسقوط 50 قتيلا.

واللجان الملكية لجان تحقيق مستقلة وعادة ما تخصص للأمور ذات الأهمية العامة الكبرى. وقالت جاسيندا إن تشكيل لجنة ملكية هي الرد الملائم على هذا الهجوم.

تحقيق على أعلى مستوى:

جاسيندا قالت للصحفيين في البرلمان في العاصمة ويلنغتون: "من المهم طرق كل الأبواب لمعرفة كيف حدث هذا العمل الإرهابي وهل كان من الممكن منع حدوثه"، مشيرة إلى أنها تريد أن تعرف كيف تمكن مسلح واحد من قتل 50 شخصًا، وكيف حصل على أسلحته.

رئيسة الوزراء وجهت تهمة القتل لإرهابي أسترالي يؤمن بتفوق العرق الأبيض لضلوعه في هجوم كرايستشيرش وسيمثل أمام المحكمة في الخامس من أبريل/نيسان المقبل.

جاسيندا قالت إن الإرهابي لم يكن مدرجًا على قوائم الخاضعين للمراقبة في نيوزيلندا أو أستراليا، مشيرة إلى أن التحقيق سيشمل دور أجهزة الاستخبارات والشرطة.

أجهزة الاستخبارات والأمن النيوزيلندية واجهت انتقادات في أعقاب المجزرة لتركيزها على مخاطر "التطرف المنسوب للمسلمين" وإهمالها بقية مصادر الخطر.

رئيسة الوزراء قالت إن التركيز الأساسي للجنة التحقيق الملكية سيكون حول ما إذا كانت وكالات الأمن قد ركزت اهتمامها على النقاط الرئيسية وما إذا كانت هناك أي أدلة لم ترصدها.

جاسيندا: أحد الأسئلة التي نحتاج إلى الإجابة عليها هو ما إذا كان بإمكاننا أو ينبغي علينا أن نعرف أكثر. نيوزيلندا ليست دولة مراقبة… لكن هناك أسئلة يجب الإجابة عليها.

رئيسة الوزراء أضافت أنه سيشمل أيضًا دور وسائل التواصل الاجتماعي وقدرة المتهم على امتلاك سلاح.

جاسيندا قالت إن التفاصيل المتعلقة بالتحقيق الذي أمرت بإجرائه لا تزال قيد البحث لكنه سيكون شاملًا وستقدم في نهايته اللجنة التي ستجريه تقريرًا خلال فترة معقولة.

رئيسة وزراء نيوزيلندا اشتهرت بمواقفها الداعمة للمسلمين (غيتي)