ما حقيقة اغتصاب وقتل طالبة في جامعة الأزهر؟

أمر النائب العام المصري (الاثنين) بفتح تحقيق بشأن "من قام عمدا بنشر إشاعات" عن اختطاف واغتصاب طالبة في جامعة الأزهر بأسيوط وقتلها ما أدى إلى مظاهرات من قبل زميلاتها في الجامعة.

التفاصيل:

النائب العام المستشار نبيل صادق قال في بيان إنه "كلف نيابة استئناف أسيوط باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتحقيق بشأن من قام عمدا بنشر أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شانها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب في نفوس أفراد المجتمع، وإلحاق ضرر بالمصلحة العامة، عن الواقعة المكذوبة والخاصة باختطاف طالبة من المدينة الجامعية بجامعة الأزهر".

تحت وسم #بنات_ازهر_اسيوط انتشرت خلال الساعات الأخيرة أخبار حول اختطاف فتاة من المدينة الجامعية لطالبات فرع جامعة الأزهر في أسيوط (قرابة 320 كيلومتر جنوب القاهرة) واغتصابها وقتلها.

قوات الأمن تغلق بوابات جامعة الأزهر بأسيوط لمنع خروج الطالبات المتظاهرات احتجاجًا على اختفاء زميلة لهن من المدينة الجامعية قبل أيام واغتصابها وسط إنكار رسمي للواقعة#بنات_أزهر_أسيوط pic.twitter.com/UVBC2Z45Qn — الطبيب (@A0mTKCLGPbOiqmp) March 24, 2019

مصدر أمني قال إنه إثر انتشار هذه الادعاءات قامت الطالبات داخل المدينة الجامعية التي كانت تقيم بها الفتاة بتظاهرات احتجاجية ليل الأحد/الاثنين، مطالبين بحق زميلتهم التي قالوا إنها اختطفت من داخل المدينة الجامعية وقتلت بعد اغتصابها.

نشرت على تويتر صورة يدعي ناشروها أنها للفتاة التي تعرضت للاغتصاب وتوفيت.

نفي

مصدر أمني قال لصحف مصرية إن خبر اختفاء الفتاة عار تماما عن الصحة، ولا يوجد خطف أو قتل أو اغتصاب لأية فتاة في الجامعة.

المصدر أضاف أن ما تردد عبارة عن "وهم"، وأن هذه المظاهرات هدفها إثارة الرأي العام وإحداث الشغب داخل جامعة الأزهر في أسيوط.

في حادثة في جامعة الأزهر فرع أسيوط، طالبة تم اغتصابها وماتت والجامعة منزله بيان بتنفي رغم قيام الطالبات بمظاهرات اليوم داخل الجامعة وتم اعتقال الطالبات الشاهدات على الواقعة#بنات_أزهر_أسيوط pic.twitter.com/9dGC0hQqLi — د. فضيلة ندير 2 (@fadilaMo_939705) March 24, 2019

المصدر تابع: جرى مراجعة أسماء الطالبات بالمدينة الجامعية، وتبين عدم غياب أو اختفاء أي منها.

في بيان نشر على موقعه الرسمي، نفى الأزهر "الإشاعة" المتعلقة بـ"اختطاف واغتصاب طالبة بالمدينة الجامعية للطالبات، بجامعة الأزهر في أسيوط".

المركز الإعلامي بجامعة الأزهر نفى، في بيان له، ما تردد بشأن اختفاء فتاة بالسكن الطلابي.

المركز الإعلامي بالجامعة أهاب بمختلف وسائل الإعلام، تحري الدقة فيما ينشر بشأنها. مؤكدا اتخاذه الإجراءات القانونية اللازمة تجاه "مروجي" الواقعة.

الدكتور أسامة عبد الرؤوف، نائب رئيس جامعة الأزهر فرع أسيوط، نفى في تصريح لصحيفة "المصري اليوم" المحلية ما تردد عن اختفاء إحدى الفتيات بالمدينة الجامعية للطالبات أو تعرضها لمكروه.

عبد الرؤوف أشار إلى أن الواقعة مجرد شائعة انتشرت خلال الأيام الماضية، وساعدت بعض مواقع التواصل الاجتماعي في نشر الشائعة بين المواطنين، ما أثار حالة من القلق والفزع لدى طالبات كليات الجامعة والمدينة الجامعية.

عبد الرؤوف أكد أن الطالبة التي جرى تداول اسمها على بعض المواقع بشأن اختفائها هي "ن. ح" بجامعة الأزهر وبحالة جيدة، حيث حصلت على إجازة لمدة 48 ساعة للذهاب إلى أسرتها، وعادت والتقت زميلاتها واطمئنوا عليها.

محافظ أسيوط نفى ما تردد حول اختطاف الطالبة قائلا إنها "شائعة ليست لها أساس من الصحة" وأضاف: مازال البعض يشكك، ويصمم على تداول القصة، غير الصحيحة.

اعتقال فتاة

في الإسكندرية، ألقي القبض على فتاة تدعى آية حامد تقدم نفسها على التواصل الاجتماعي باعتبارها صحفية بعد أن نشرت صورا للتظاهرات، حسب محاميها عمرو عبد السلام.

عبد السلام قال لـ"فرانس برس" إن "آية أحمد تواجه اتهامات بنشر أخبار كاذبة والتحريض على التظاهر".

قبل توقيفها كتبت آية أحمد على فيسبوك "موضوع اغتصاب البنت في المدينة الجامعية للأزهر بأسيوط" سينتهي بنفي السلطات لأن أهل الفتاة قرروا أن يلتزموا الصمت.

آية أضافت "أنا فضحتكم وكفاية الناس عرفت المدينة (الجامعية) فيها إيه وبيحصل إيه جوه".

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