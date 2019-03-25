ماي تعد بالاستقالة حال التصويت لصفقتها بشأن "بريسكت"

تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الإثنين، بالاستقالة من منصبها، حال تصويت مجلس العموم لصالح صفقتها بشأن الخروج من الاتحاد الأوربي (بريكست).

ما القصة؟

ذكر تلفزيون "آي تي في" البريطاني أن ماي قالت لكل من وزير الخارجية السابق بوريس جونسون وغيره من مؤيدي البريكست في حزب المحافظين مثل دونكان سميث وستيف بكير إنها ستستقيل إذا صوتوا لصالح صفقتها. ولم تكشف ماي عن تفاصيل أخرى، حسب المصدر نفسه.

التفاصيل:

أمس الأحد، كشف نواب في حزب المحافظين البريطاني عن استعدادهم لدعم اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي بشرط تخلي رئيسة الوزراء تيريزا ماي عن منصبها.

نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، عن نواب بارزين بالحزب (لم تسمهم) مطالبتهم "ماي" بالتخلي عن منصبها لدعم اتفاقها بشأن بريكست.

أضافوا أنهم قد يدعمون على مضض اتفاق ماي "إذا علموا أنها لن تكون مسؤولة عن المرحلة التالية من المفاوضات مع الاتحاد الأوربي".

يأتي ذلك في الوقت الذي تحدثت فيه تقارير صحفية عن خطة أعدها وزراء في حكومة ماي للانقلاب عليها، وهي التقارير التي نفتها مصادر في رئاسة الوزراء البريطانية فيما بعد، حسب "بي بي سي".

وتتعرض تيريزا ماي لضغوط متزايدة للاستقالة بعد أسبوع أجبرت فيه على مطالبة الاتحاد الأوربي بتمديد مهلة خروج بلادها من الاتحاد.

مظاهرات مليونية:

جابت مسيرة مليونية شوارع وسط العاصمة البريطانية لندن، السبت الماضي، للمطالبة بإجراء استفتاء جديد على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.

نظمت المسيرة بالتزامن مع توقيع أكثر من 4 ملايين شخص على عريضة إلكترونية، على موقع البرلمان البريطاني، للمطالبة بإلغاء خروج البلاد من الاتحاد الأوربي.

خلفيات: