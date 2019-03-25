ماي تعترف بنقص الدعم في البرلمان لطرح خطة بريكست للتصويت

أقرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمام البرلمان (الاثنين) أنه لا يوجد دعم لخطة بريكست في البرلمان يكفي لطرحها مرة ثالثة على النواب للتصويت.

أبرز تصريحات ماي أمام البرلمان:

أواصل مناقشاتي مع زملائي مع جميع أعضاء مجلس العموم لتوسيع الدعم حتى نتمكن من دفع التصويت قدما في وقت لاحق من الأسبوع.

الحكومة ستوفر الوقت الكافي للسماح للنواب بالنقاش والتصويت على بدائل بريكست وإيجاد خطة يمكن أن تحصل على أغلبية في البرلمان.

كوربين يرفض التصويت الثالث:

ذكر متحدث باسم حزب العمال البريطاني المعارض أن زعيم الحزب جيريمي كوربين أبلغ رئيسة الوزراء تيريزا ماي أنه لا يوجد أساس لطرح اتفاقها بشأن الخروج من الاتحاد الأوربي الذي رفضه البرلمان مرتين لتصويت ثالث.

المتحدث أضاف أن كوربين وماي التقيا لأكثر من ساعة في البرلمان وقاما "بتبادل صريح ومستفيض للآراء".

المتحدث أضاف أن كوربين لم يقبل اقتراح ماي بفصل اتفاق الانسحاب عن الإعلان السياسي بشأن العلاقة المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوربي.

زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربين، يرفض الذهاب إلى تصويت ثالث في البرلمان

خروج دون اتفاق:

أعلنت المفوضية الأوربية من جهتها أنها أنهت استعداداتها لاحتمال خروج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق.

الخروج من دون اتفاق هو سيناريو تخشاه الأوساط الاقتصادية خاصة، لكن لا يمكن استبعاده في مرحلة الأزمة السياسية التي تمرّ بها المملكة المتحدة.

خطر "نزاع دستوري":

يحاول النواب من جهتهم استعادة السيطرة على بريكست، ويُفترض أن يصوّتوا مساء الاثنين على تعديل برلماني مخصص لتنظيم سلسلة عمليات اقتراع.

عملياً، سيتيح هذا التعديل للنواب فرصة إبداء رأيهم بشأن خيارات عدة: البقاء في السوق الموحّدة أو إجراء استفتاء جديد أو حتى إلغاء الخروج من الاتحاد الأوربي.

أفادت قناة "سكاي نيوز" البريطانية أن الحكومة قد تطرح بنفسها نصاً مماثلاً لتحتفظ بسيطرتها على عملية الخروج من الاتحاد.

إلا أن هذا الخيار لا يخلو من المخاطر بالنسبة إلى الحكومة بسبب التوترات التي قد يثيرها، إذ يخشى المشككون في جدوى الاتحاد الأوربي أن يستغلّ البرلمان الأمر ليتحكم ببريكست ويشوّه مضمونه.

ما هي الخيارات المتاحة؟

استبقت الدول الأوربية الـ 27 رفضا جديدا محتملا للنص في البرلمان البريطاني، فأعطت بريطانيا خيارات صعبة:

التصويت على الاتفاق بحيث تقوم المملكة المتحدة بخروج منظم من الاتحاد مع منحها إرجاء تقنيا حتى 22 أيار/مايو.

رفض الاتفاق للمرة الثالثة، وعندها يكون أمام لندن مهلة حتى 12 أبريل/ نيسان لتقرر ما إذا كانت ستنظم عمليات الاقتراع للانتخابات الأوربية.

في حال قررت إجراءها، سيكون بإمكانها طلب تأجيل جديد، لم تُحدد مهلته.

أما في حال قررت العكس، فستخرج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق.

تظاهر مئات الآلاف من معارضي بريكست في لندن السبت مطالبين بإجراء استفتاء جديد.

استفتاء جديد