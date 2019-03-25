قصف إسرائيلي على مواقع عدة داخل قطاع غزة

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين، عملية الرد على إطلاق صاروخ من قطاع غزة سقط في منزل شمال تل أبيب وسط إسرائيل.

آخر التطورات:

جاء القصف في الوقت الذي كانت تسود فيه حالة من الترقب في أوساط سكان قطاع غزة، في ظل التهديدات الإسرائيلية المتتالية، والحشد العسكري المتواصل على حدود القطاع.

الطيران المروحي الإسرائيلي قصف مواقع للمقاومة في منطقة السودانية شمال غربي مدينة غزة.

طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تجوب كافة مناطق قطاع غزة.

الطيران الحربي الإسرائيلي قصف هدفا مجهولا شمال شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

مراسل الجزيرة مباشر: طيران الاحتلال يقصف مبنى شركة التأمين وسط غزة بصواريخ تحذيرية تمهيدا لتدميره.

مراسل الجزيرة مباشر: طيران الاحتلال يقصف مبنى شركة تجارية وسط غزة بصواريخ تحذيرية تمهيدا لتدميره.

مراسل الجزيرة مباشر: الطيران الحربي الإسرائيلي يدمر شركة تجارية وسط مدينة غزة.

تصريحات أفيخاي أدرعي الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي:

في هذه الساعة بدأ جيش (الدفاع) شن غارات على أهداف (إرهابية) تابعة لمنظمة حماس (الإرهابية) في أرجاء قطاع غزة.

بعكس حماس التي اختارت طريق (الإرهاب) بدلا من الطريق التي تخدم مواطني غزة، نحذر سكان القطاع من الاقتراب للمباني والمواقع (الإرهابية) في كافة انحاء القطاع.

ترمب ونتنياهو خلال مؤتمر صحفي في واشنطن ـ رويترز

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل دولة تصنع اليوم مستقبلها وليس هناك مثل أفضل مما قدمته هي كدولة.

تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب

التحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل غير قابل للتفكك ولم يكن يوما أقوى مما هو عليه الآن.

أي اتفاق سلام في المستقبل يجب أن يحفظ أمن إسرائيل من أية تهديدات سواء من سوريا أو إيران.

تصريحات بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي:

إسرائيل ترد الآن بقوة على الهجوم الذي تعرضت له من غزة.

إسرائيل لن تقبل الهجوم عليها وسنرد بكل قوة على أعدائنا.

تصريحات إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس

أي تجاوز للخطوط الحمراء من قبل الاحتلال فإن شعبنا لن يستسلم له والمقاومة قادرة على ردعه.

تتعرض القضية الفلسطينية لهجمة شاملة في مختلف المستويات والجبهات في القدس والضفة وغزة وكذلك الأسرى داخل سجون الاحتلال.

إننا يجب ان نواجه هذه الهجمة الشاملة بصف وطني موحد وبتنسيق عال مع الأشقاء العرب فالقدس توحدنا والأسرى يوحدوننا والضفة توحدنا ومسيرات العودة تجمعنا وتوحدنا.

الحذر سيد الموقف

وزارة الصحة الفلسطينية رفعت حالة الجهوزية والاستعداد في كافة المستشفيات ووحدات الإسعاف والطوارئ جراء التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة في هذه الأثناء وندعو كافة المواطنين لاتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر.

الأجهزة الأمنية وفصائل المقاومة الفلسطينية أخلت كل مواقعها العسكرية في كافة محافظات قطاع غزة.

اتجه بعض المواطنين منهم إلى الاستعداد بشراء بعض المواد الغذائية ومستلزمات المنازل، خوفا من طول مدة التصعيد، خصوصا في ظل إغلاق إسرائيل للمعابر.

الكهرباء ستعود لجدولها السيء في غزة، في ظل أن إغلاق المعبر من شأنه إيقاف وصول امدادات الوقود القطري الذي يصل لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة وسط قطاع غزة.

المتابع للشأن الإسرائيلي سعيد بشارات قال لـ"الجزيرة مباشر": صورة الأوضاع طرف الاحتلال حتى الآن تعتبر في إطار توتير الأجواء والضخ الإعلامي المكثف والموجه.

إسرائيل تقوم الآن بإرسال رسائل لغزة عبر القناة الدبلوماسية، وعبر الميدان، فقد أرسلت رسائل للمقاومة في غزة بأنها سترد وعلى غزة ألا ترد على رد الجيش.

على الصعيد الميداني، طلبت الجبهة الداخلية من سكان مستوطنات غلاف غزة الاستعداد لتطورات الساعات القادمة والالتزام بالتعليمات الواردة من الجيش والجبهة الداخلية.

الجيش أعلن كل "المنطقة السوداء" وهي المناطق المشرفة على قطاع غزة، منطقة عسكرية مغلقة خوفاً من استهداف الجنود قنصاً او عبر مضادات الدروع والأفراد.

أعلنت جهات صحية الدخول في حالة استعداد لأي طارئ، وقام الجيش أيضاً بنشر مزيد من بطاريات القبة الحديدية-إعادة توزيع-في كل أرجاء الكيان، هذه التجهيزات تضاف إلى تعزيز فرقة غزة بلواءين (مشاة، مدرعات) واستدعاء الاحتياط المحدود (استخبارات، دفاعات جوية).

نتنياهو الآن يبحث عن الرافعة المناسبة التي ستنقله إلى بر الأمان، من دون الوقوع تحت ضغط جانتس وبينيت وجباي وسمتريتش وهم قادة المعارضة، قد تنجح حنكته هذه المرة ايضاً عبر رد محدود، لكن كلما زاد الضغط عليه، فإن خياراته تصبح محدودة، إلى أن يقع في صندوق الانتخابات، الذي يعد السقوط فيه خيارا صعبا بالنسبة لنتنياهو، وبين هذه وتلك كل شيء متوقع.

قوات الاحتلال تقوم بإغلاق طريق بالقرب من قطاع غزة ـ رويترز

تجهيزات إسرائيلية

يديعوت أحرونوت: وفد المخابرات المصرية يلغي دخوله المخطط إلى قطاع غزة اليوم في أعقاب إطلاق الصاروخ.

القناة 13 العبرية: وقف حركة القطارات بين عسقلان وسديروت وأوفاكيم ونيتيفوت حتى إشعار آخر بسبب الوضع الأمني المتوتر.

القناة 13 العبرية: الجيش أبلغ قبل قليل سكان غلاف غزة بأن الانفجارات التي ستسمع قريبًا ستكون جزء من هجمات الجيش داخل القطاع، وفي ضوء ذلك يجب زيادة اليقظة والتصرف وفقًا لتعليمات الأمن وعند سماع صفارات الإنذار الدخول إلى المناطق المحمية.

روعي شارون: سيزيد الجيش الإسرائيلي من نشر بطاريات القبة الحديدية في عدة مواقع في جميع أنحاء البلاد.

والا العبري: رئيس الوزراء نتنياهو سيعود على الفور إلى البلاد لمتابعة التوتر الأمني مع قطاع غزة.

ريشت كان: بعد الوضع الأمني: سيتم تغيير مواقع هبوط الطائرات في مطار بن غوريون.

ريشت كان: بسبب التوتر الأمني، تم إلغاء مباراة كرة القدم بين هبوعيل عسقلان وهبوعيل رمات هشارون، والتي كان من المفترض أن تجري هذه الليلة في عسقلان، كجزء من مباريات الدوري.

القناة 13 العبرية: تم وقف الدراسة في مدرسة شعر هينغف الثانوية وطُلب من الطلاب مغادرة المدرسة.

المتحدث باسم جيش الاحتلال: وفقا لتقييم الوضع وكجزء من تحسين تدابير التأهب، قررت فرقة غزة إغلاق المناطق المجاورة للسياج الأمني مع قطاع غزة، بالإضافة إلى ذلك تقرر إيقاف العمل الزراعي في المناطق المجاورة للسياج الأمني.

القناة 12 العبرية: نشر أول: بسبب الوضع الأمني تقرر فتح الملاجئ في كافة مناطق جنوب إسرائيل.

بلدية "ريشون لتسيون" وسط إسرائيل تعقد اجتماعًا طارئًا لتقييم الوضع في ظل التوتر الأمني مع غزة

تهديدات من الطرفين