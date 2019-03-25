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سياسة

غزة تحت القصف.. التطورات لحظة بلحظة

غارات إسرائيلية على مواقع عدة في قطاع غزة
غارات إسرائيلية على مواقع عدة في قطاع غزة
25/3/2019

يتعرض قطاع غزة منذ مساء الإثنين لهجمات من جيش الاحتلال الإسرائيلي وسط تصاعد التوتر الميداني.. نتابع تطورات العدوان على غزة والذي لايزال مستمرا رغم الوساطة المصرية.

أبرز التطورات لحظة بلحظة:
  • الطيران الحربي الإسرائيلي، جدد فجر الأربعاء، قصفه لعدد من المواقع في قطاع غزة، ودمرها وألحق أضرارًا بممتلكات المواطنين.
  • 12:20 صباح الأربعاء، تخبط إعلامي إسرائيلي بشأن صاروخ عسقلان وقرار بمنع النشر.
  • 12:13 صباح الأربعاء، طائرات الاحتلال تحلق بكثافة في أجواء القطاع.
  • 12:01 صباح الأربعاء، القناة الـ13 الإسرائيلية الحريق في المنزل ليس بفعل الصاروخ.
  • 11:50 مساء الثلاثاء، إعلام الاحتلال: اندلاع حريق كبير في المنزل الذي أصابه صاروخ أطلق من غزة صوب عسقلان.
  • 11:45 مساء الثلاثاء، مدفعية الاحتلال تستهدف نقطة للمقاومة شرقي مدينة غزة.
  • 11:42 مساء الثلاثاء، إعلام الاحتلال: إصابة منزل بشكل مباشر في عسقلان.
  • 11:35 مساء الثلاثاء، صافرات الإنذار تدوي في مدينة عسقلان وإطلاق رشقة صاروخية نحو غلاف غزة.
  • قوات الاحتلال أخلت بتفاهمات وقف إطلاق النار، ونفذت عدة غارات مساء الإثنين وفجر الثلاثاء على أهداف متفرقة في قطاع غزة.
  • قيادة الجبهة الداخلية بجيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلنت عن تعطيل المدارس في جميع مستوطنات "غلاف غزة".
  • 6:00 صباح الثلاثاء، الإعلام الحكومي الفلسطيني: قرار بانتظام دوام المؤسسات الحكومية بغزة ولا صحة لوجود تعليق أو إلغاء للدوام.
  • 5:50 صباح الثلاثاء، طائرات الاحتلال تستهدف موقع البحرية التابع للمقاومة قرب البيدر غربي مدينة غزة.
  • 4:25 فجر الثلاثاء، طائرات الاحتلال تقصف بصاروخين على الأقل موقعًا للمقاومة في دير البلح.
  • 3:20 فجر الثلاثاء، الاحتلال يعلن: هاجمنا 15 هدفًا في بيت حانون وبيت لاهيا لحركتي حماس والجهاد الإسلامي.
  • 3:15 فجر الثلاثاء، انطلاق عدد من صواريخ المقاومة نحو الأراضي المحتلة، ردًّا على العدوان، وصافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة.
  • 3:10 فجر الثلاثاء، طائرات مسيرة للاحتلال تقصف موقع عسقلان للمقاومة غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
  • 2:50 فجر الثلاثاء، طائرات الاحتلال تقصف موقعًا للمقاومة في بيت حانون، والقصف يتسبب بنشوب حريق كبير في مسجد عمر بن عبد العزيز.
  • 2:30 فجر الثلاثاء، طائرات الاحتلال تشن  غارات عدة على المناطق الشرقية لبيت حانون والمناطق الغربية لبيت لاهيا.
  • 2:10 فجر الثلاثاء، مدفعية الاحتلال تستهدف مرصدًا للمقاومة شرق خانيونس.
  • 2:05 فجر الثلاثاء،  طائرات الاحتلال تجدد قصف موقع "حطين" التابع للمقاومة شمال قطاع غزة.
  • 10:50 مساء الإثنين، طائرات الاحتلال تقصف منطقة التفاح بغزة.
  • مساء الإثنين، رويترز نقلا عن مسؤول فلسطيني: وقف إطلاق النار في غزة بوساطة مصرية دخل حيز التنفيذ الساعة 11 مساء بتوقيت مكة. 
  • الإثنين، مصادر إسرائيلية: نتنياهو يؤجل عودته من الولايات المتحدة بانتظار جهود الوساطة لوقف إطلاق النار في غزة.
  • الإثنين، مراسل الجزيرة: غارة إسرائيلية على ميناء الصيادين بخانيونس جنوبي قطاع غزة. 
  • الإثنين، وزارة الصحة الفلسطينية: إصابة 7 فلسطينيين بجروح في قصف إسرائيلي استهدف شمال قطاع غزة.
  • الإثنين، الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة: ردا على استهداف المقرات والمنشآت المدنية نعلن عن استهداف مواقع للاحتلال بالصواريخ وإن زاد العدو زدنا.
  • مراسل الجزيرة: رشقات صاروخية تطال عدة مستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة والقبة الحديدية تعترض عددا منها. 
  • الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة: تقرر بدء الرد من جانب غرفة العمليات المشتركة بالقصف المكثف على مغتصبات (مستوطنات) الغلاف (غلاف غزة).
  • الإذاعة العبرية: أكثر من 15 صاروخا أطلقت من غزة نحو جنوب البلاد خلال الدقائق القليلة الماضية.
  • مراسل الجزيرة مباشر: تعليق الدوام في جامعات وبنوك غزة يوم الثلاثاء.
  • مصدر بغرفة العمليات المشتركة للجزيرة مباشر: قرار بقصف مستوطنات غلاف غزة بالصواريخ ردا على القصف الجوي الإسرائيلي.
  • القناة 13 العبرية: سماع دوي عشرات الانفجارات في غلاف غزة.
  • وسائل إعلام فلسطينية: قصف إسرائيلي على موقع للمقاومة الفلسطينية شرق خانيونس. 
  •  مراسل الجزيرة: إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه المستوطنات المحاذية للقطاع.
  • مراسل الجزيرة: طائرات الاحتلال تقصف مكتب إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.
  • مراسل الجزيرة مباشر: صافرات الإنذار تدوي في بلدات إسرائيلية في غلاف غزة.
  • القناة 12 العبرية: قذائف صاروخية أطلقت من غزة وسقطت في منطقة مفتوحة في عسقلان.
  • وزارة الداخلية في غزة: اتخذنا التدابير اللازمة في ظل العدوان على القطاع والأجهزة الأمنية والشرطية والخدماتية في حالة استنفار وجاهزية.
  • نتنياهو عبر تويتر: سنفعل كل شيء من أجل الدفاع عن مواطنينا وعن دولتنا. سأعود إلى إسرائيل بعد لقائي مع الرئيس ترمب من أجل قيادة المواطنين والجنود الإسرائيليين.
  • مراسل الجزيرة مباشر: الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف موقعا يتبع لكتائب القسام في بلدة بيت حانون شمال غزة.
  • مراسل الجزيرة: الطائرات الإسرائيلية تدمر مقر الأمن الداخلي غرب مدينة غزة.
  • الرئاسة الفلسطينية تدين التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة وقمع الأسرى في سجون الاحتلال.
  • مراسل الجزيرة مباشر: قصف إسرائيلي جديد يستهدف مبنى تابعا لوزارة الداخلية الفلسطينية وسط قطاع غزة. 
  •  مشير المصري للجزيرة مباشر: نتنياهو سيدفع ثمن عدوانه على قطاع غزة. 
  • المتحدث باسم جيش الاحتلال: هاجمت الطائرات المقاتلة مبنى من ثلاثة طوابق يقع في حي الصبرة في قطاع غزة، يعتبر مقرا سريا لمنظمة حماس يخدم الأمن العام والمخابرات العامة والمخابرات العسكرية لمنظمة حماس.
  • المتحدث باسم جيش الاحتلال: هجمات الجيش الإسرائيلي مستمرة في قطاع غزة ويجري تنفيذها رداً على إطلاق الصواريخ على تل أبيب – منظمة حماس تتحمل المسؤولية عن كل ما يحدث داخل ومن قطاع غزة. المتحدث باسم الأمم المتحدة: الأمين العام قلق للغاية من التطورات الأخيرة في إسرائيل وغزة ويدعو الجانبين للتحلي بأقصى درجات ضبط النفس. 
  • مراسل الجزيرة مباشر: طيران الاحتلال يقصف مبنى شركة التأمين وسط غزة بصواريخ تحذيرية تمهيدا لتدميره.
  • مراسل الجزيرة مباشر: طيران الاحتلال يقصف مبنى شركة تجارية وسط غزة بصواريخ تحذيرية تمهيدا لتدميره.
  • مراسل الجزيرة مباشر: الطيران الحربي الإسرائيلي يدمر شركة تجارية وسط مدينة غزة.
  • إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: يجب أن نواجه الهجمة الشاملة بصف وطني موحد وبتنسيق عال مع الشقاء العرب.
  • هنية: القدس توحدنا والأسرى يوحدونا والضفة توحدنا ومسيرات العودة تجمعنا وتوحدنا.
  • هنية: أي تجاوز للخطوط الحمراء من قبل الاحتلال لن يستسلم له شعبنا والمقاومة قادرة على ردعه.
  • هنية: تتعرض القضية الفلسطينية لهجمة شاملة في مختلف المستويات والجبهات في القدس والضفة وغزة وكذلك الأسرى داخل سجون الاحتلال.
  • قصف إسرائيلي يستهدف أحد المباني المدنية وسط مدينة غزة.
  • مراسل الجزيرة: السلطات الإسرائيلية تقرر فتح الملاجئ العامة بمدينتي ريشون لتسيون جنوبي تل أبيب وبئر السبع.
  •  الجيش الإسرائيلي يقول إنه بدأ استهداف مواقع لحركة حماس في قطاع غزة.
  • مراسل الجزيرة: طائرات حربية إسرائيلية تقصف موقعا شمال قطاع غزة.
  • مراسل الجزيرة: الجيش الإسرائيلي يبلغ السكان الإسرائيليين قرب قطاع غزة باقتراب موعد شن هجمات على القطاع.
  • رويترز: الجيش الإسرائيلي ينشر كتيبتي مشاة على حدود غزة ويستدعي بعض جنود الاحتياط.
  • الجيش الإسرائيلي: حماس نفذت إطلاق الصاروخ من غزة على وسط إسرائيل وهي المسؤولة عما يحدث بالقطاع.
  • مراسل الجزيرة: الجيش الإسرائيلي يغلق معبري بيت حانون وكرم أبو سالم بعد سقوط صاروخ في مستوطنة مشميرت.
  • مراسل الجزيرة: نتنياهو يتوعد بتوجيه رد غير مسبوق على الصاروخ الذي سقط في بلدة شمال شرق تل أبيب.
  • الشرطة الإسرائيلية: إصابة 6 إسرائيليين جراء سقوط صاروخ أطلق من غزة قرب كفار سابا شمال شرق تل أبيب.
  • الجيش الإسرائيلي: صاروخ أطلق من قطاع غزة سقط شمال شرق تل أبيب.
المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام فلسطينية + وكالات
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