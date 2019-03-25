غزة تحت القصف.. التطورات لحظة بلحظة

يتعرض قطاع غزة منذ مساء الإثنين لهجمات من جيش الاحتلال الإسرائيلي وسط تصاعد التوتر الميداني.. نتابع تطورات العدوان على غزة والذي لايزال مستمرا رغم الوساطة المصرية.

أبرز التطورات لحظة بلحظة: