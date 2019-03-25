شركة تجسس إسرائيلية ترفض الكشف عن تعاملاتها مع السعودية

رفضت شركة إسرائيلية متخصصة في برامج التجسس الكشف عن طبيعة تعاملاتها مع السلطات السعودية.

وتتهم الشركة باستخدام برامجها في تعقب خاشقجي قبل مقتله في قنصلية بلاده في إسطنبول العام الماضي.

التفاصيل:

تواجه شركة "إن إس أو" الإسرائيلية ملاحقة قضائية بعد مقتل خاشقجي، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

نشطاء ومنظمات مراقبة تتهم الشركة بتزويد السعودية ببرمجيات تجسس استخدمت في تعقب خاشقجي قبل مقتله.

رئيس الشركة شاليف هوليو نفى في مقابلة أجراها مع برنامج "60 دقيقة" على محطة (سي بي إس) الأمريكية، أمس الأحد تورط الشركة في مقتل خاشقجي.

أهم تصريحات هوليو في المقابلة:

"مقتل خاشقجي أمر مروع.. حقا مروع.. ولهذا فإنني عندما سمعت أن هناك اتهامات باستخدام التكنولوجيا الخاصة بنا ضد جمال خاشقجي أو ضد أقاربه بدأت فحصا فوريا للتأكد من الأمر. ويمكنني أن أخبرك بكل وضوح أنه لا علاقة لنا بمقتله الرهيب".

رفض هوليو التعليق على ما إذا كانت شركته قد باعت برمجيات تجسس للسلطات السعودية يعتقد أنها مرتبطة بمقتل خاشقجي.

ردا على سؤال من مقدمة برنامج "60 دقيقة" ليزلي ستال بشأن ما يقال عن سفره للسعودية كي يبيع برنامج بيغاسوس للسلطات هناك مقابل 55 مليون دولار، قال هوليو: "لن أتحدث عن عميل محدد".

فيما يتعلق باستخدام برنامج بيغاسوس من قبل بعض الحكومات في ارتكاب انتهاكات حقوقية قال هوليو: "أقول فقط إننا نبيع بيغاسوس من أجل منع الجريمة والإرهاب".

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