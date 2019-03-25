شاهد: صواريخ غزة تدمر منزلا في "تل أبيب" وتصيب 7 إسرائيليين

أصيب 7 إسرائيليين بجروح متفاوتة، فجرالاثنين، إثر سقوط صاروخين شمال شرقي تل أبيب، فيما اعتبر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ما حدث "اعتداء إجراميا سنرد عليه بقوة".

ويأتي إطلاق الصواريخ بعد أيام من تصعيد للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة على شكل غارات وقصف مدفعي، وزيادة وتيرة القمع ضد متظاهري العودة.

هذا إلى جانب تصاعد قمع الأسرى في سجون الاحتلال لا سيما في سجن النقب الذي شهد مواجهات ضارية بعد عملية قمع نفذتها وحدات القمع الإسرائيلية الليلة الماضية وأدت إلى إصابة 15 أسيرًا بجروح إلى جانب طعن سجانين إسرائيليين.

قبل قليل: سقوط صاروخ من غزة في شمال تل ابيب يسفر عن اصابة عدد من المواطنين الإسرائيليين بجروح .تصوير Dan Asulin pic.twitter.com/RcxLvTzwUf — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) March 25, 2019

صواريخ وسط "إسرائيل":

وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن صاروخين أطلقا من غزة سقطا شمال شرقي تل أبيب وسط الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتسبب بـ 7 إصابات بينها إصابتان متوسطتان والإصابات الأخرى طفيفة.

وسائل الإعلام أفادت بأن صافرات الإنذار دوت فجر اليوم في مناطق متفرقة في البلدات الاستيطانية وسط الأراضي المحتلة، بينها الشاورن وكفار سابا.

تصوير من السماء.. البيت في البلدة الإسرائيلية شمالي تل ابيب الذي تعرض لأضرار كبيرة نتيجة إطلاق الصاروخ من غزة. أصيب ٧ إسرائيليين من بينهم ٣ أطفال pic.twitter.com/rn4sgOPHHm — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) March 25, 2019

صاروخ سقط بشكل مباشر على منزل في مستوطنة مشميرت "الشارون" شمالي تل أبيب، ودمره بالكامل تقريبًا وأشعل النار في منزل آخر. وتبعد المنطقة المستهدفة نحو 80 كيلومترًا عن قطاع غزة.

صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، قالت "فقط في دقيقة ونص تغيرت أجندة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من لقاء منتظر وقرار هام في واشنطن اليوم إلى غزة وصواريخها التي دمرت منزلين شمال تل أبيب".

هيئة البث الإسرائيلي "مكان"، ذكرت أنه تم إطلاع نتنياهو الذي يتواجد في واشنطن بالحادث وأفيد انه يجري اتصالات ومشاورات أمنية في اعقاب التصعيد الخطير.

السلطات الإسرائيلية أغلقت المعابر مع قطاع غزة تحسبًا لإمكانية التصعيد، فيما يصل اليوم وفد مصري إلى غزة، في محاولة لمنع تدهور الأوضاع الأمنية في القطاع وللعمل على وضع صيغة تضمن وقف إطلاق النار.

نتنياهو يرد:

من جهته، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إنه أنهى للتو مشاورات أمنية أجراها مع كل من رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع ورئيس الشاباك ورئيس هيئة الأمن القومي.

وأضاف في تغريدة على تويتر أن "إطلاق الصاروخ من غزة كان عبارة عن اعتداء إجرامي على إسرائيل وسنرد عليه بقوة".

وتابع "على ضوء الأحداث الأمنية قررت اختصار زيارتي للولايات المتحدة. سألتقي مع الرئيس دونالد ترامب بعد عدة ساعات ثم سأعود فورًا إلى البلاد لإدارة عملياتنا عن كثب".

رئيس قائمة "كاحول-لافان"، بيني غانتس انتقد تعامل نتنياهو مع التوتر على جبهة قطاع غزة قائلًا "لقد فقد نتنياهو الأمن، وأصبح مواطنو إسرائيل يعانون من صفارة إنذار أخرى وضربة مباشرة في منزل، وهذه المرة في منطقة الشارون".

غانتس أضاف "الحديث يدور عن إفلاس أمني، فحماس حولت إسرائيل إلى رهينة وهذا واقع غير مسبوق ولا يمكن تصوره، لذا يجب على نتنياهو العودة للبلاد للتعامل مع التصعيد الخطير".

تعقيب رئيس الوزراء نتنياهو على قيام إرهابيين فلسطينيين بإطلاق صاروخ على دولة إسرائيل من قطاع غزة فجر اليوم. pic.twitter.com/lb81TCSiGx — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) March 25, 2019

اشتعال حافلة في الضفة:

مساء الأحد، أفاد الإعلام الإسرائيلي بأن حافلة للمستوطنين احترقت بشكل كامل، على طريق 55، المحاذي لمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، جراء تعرضها لزجاجات حارقة.

القناة السابعة الإسرائيلية، زعمت أنه قد تم إلقاء زجاجات حارقة على حافلة للمستوطنين مرت بالقرب من مفترق مستوطنتي "جيت وكيدوميم" بالقرب من مدينة نابلس.

القناة الإسرائيلية، أشارت إلى أن الحافلة كانت فارغة من الركاب، ولم يتم تسجيل وقوع إصابات ، بينما اشتعلت الحافلة بالكامل.

قصف ليلي على غزة: