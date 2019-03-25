شاهد: ترمب يوقع اعتراف أمريكا بسيادة إسرائيل على الجولان المحتلة

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الاثنين، مرسوما يعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان التي احتلتها إسرائيل من سوريا في حرب عام 1967.
التفاصيل:
- جاء التوقيع بعد اجتماع لترمب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض.
- أضفى المرسوم الصبغة الرسمية على بيان ترمب في 21 من مارس/ آذار والذي قال فيه إن الوقت حان للولايات المتحدة لأن "تعترف تماما" بسيادة إسرائيل على الجولان.
- تعطي هذه الخطوة فيما يبدو دفعة لنتنياهو قبيل انتخابات شديدة التقارب في التاسع من أبريل/ نيسان المقبل.
أبرز تصريحات ترمب:
- أي اتفاق محتمل بخصوص الشرق الأوسط يجب أن يشمل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.
- اليوم إسرائيل دولة تصنع مستقبلها وليس هناك مثل أفضل مما قدمته هي كدولة.
- التحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل غير قابل للتفكك ولم يكن يوما أقوى مما هو عليه الآن.
- أي اتفاق سلام في المستقبل يجب أن يحفظ أمن إسرائيل من أي تهديدات سواء من سوريا أو إيران.
- ترمب أهدى نتنياهو القلم الذي استخدمه في التوقيع على مرسوم اعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على الجولان تذكارا.
أبرز تصريحات نتنياهو:
- إسرائيل لن تتسامح مع الهجمات الصاروخية على أراضيها.
- الإعلان الأمريكي الجرئ بشأن الجولان يأتي بينما تحاول إيران إقامة قواعد بسوريا لاستهداف إسرائيل.
- هضبة الجولان أثبتت سنة 1973 أنها قادرة على امتصاص الهجوم الذي شن يومها ضدنا.
- ترمب نفذ كل تعهداته بفرض عقوبات صارمة على إيران وبالاعتراف بالقدس عاصمة لنا وبسيادتنا على الجولان.
- نرد الآن بقوة على الهجوم الذي تعرضت له تل أبيب.
خلفيات:
- أصيب 7 إسرائيليين بجروح متفاوتة، فجر الاثنين، إثر سقوط صاروخين شمال شرقي تل أبيب.
- يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي منذ فترة طويلة للحصول على اعتراف ترمب بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل، ويرى محللون أن اعتراف ترمب هو بمثابة هدية لحملة نتنياهو الانتخابية قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في التاسع من أبريل/نيسان.
- يخوض نتنياهو معركة صعبة في مواجهة التحالف الوسطي "أبيض وأزرق" برئاسة رئيس الأركان الإسرائيلي السابق بيني غانتس ووزير المال السابق يئير لابيد.
- أدانت سوريا والجامعة العربية والاتحاد الأوربي تعهد ترمب قائلة إنه يشكل انتهاكا للقانون الدولي.
- سبق أن اعترف ترمب في ديسمبر/ كانون الأول 2017 بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل قبل نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إليها في مايو/ آيار 2018، في اليوم الذي يوافق ذكرى قيام دولة إسرائيل على أراضٍ فلسطينية محتلة، عام 1948.
- احتلت إسرائيل مرتفعات الجولان السورية خلال حرب عام 1967، وأقر الكنيست (البرلمان)، في 1981، قانونا بضمها إلى إسرائيل.
- ما يزال المجتمع الدولي يتعامل مع الجولان على أنها أراضٍ سورية محتلة.
- يعيش في الجولان نحو 23 ألف درزي، في مدن وبلدات محاطة بمستوطنات تضم نحو 20 ألف مستوطن إسرائيلي.
- حاولت سوريا استرداد المرتفعات المحتلة في حرب عام 1973. ووقعت إسرائيل وسوريا اتفاق هدنة عام 1974 ومنذ ذلك الحين يسود الجولان الهدوء النسبي.
- في عام 2000 أجرت إسرائيل وسوريا أرفع محادثات بينهما بشأن احتمال عودة الجولان وتوقيع اتفاق سلام. لكن المفاوضات انهارت وفشلت المحادثات التي تلتها.