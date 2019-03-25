شاهد: الاحتلال الإسرائيلي يدمر مقر "هنية" بغزة

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مقر رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، غربي مدينة غزة.

التفاصيل:

غارات إسرائيلية

#عاجل

أغارت مقاتلات حربية على ديوان رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل #هنية التي تقع في حي #الرمال في شمال قطاع #غزة.

الحديث عن مقر يتم استخدامه للقاءات عسكرية عديدة وتم استهدافه في عملية عامود السحاب #حماس_تحت_القصف #حماس_مسؤولة pic.twitter.com/a5zsL7CCnO

— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 25, 2019