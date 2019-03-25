شاهد: الاحتلال الإسرائيلي يدمر مقر "هنية" بغزة

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مقر رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، غربي مدينة غزة.
التفاصيل:
- شهود عيان قالوا إن الطائرات قصفت مقر "هنية"، بحي الرمال، غربي غزة، بصاروخ، ما أدى لتدميره بشكل كامل.
- جيش الاحتلال الإسرائيلي قال في بيان "أغارت مقاتلات حربية على ديوان رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية الذي يقع في حي الرمال بغزة، الحديث عن مقر يتم استخدامه للقاءات عسكرية عديدة".
غارات إسرائيلية
- جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن غارات على قطاع غزة، الاثنين، في إطار عملية الرد على إطلاق صاروخ من القطاع، صباح اليوم، سقط شمالي مدينة تل أبيب.
- الناطق باسم الجيش، أفيخاي أدرعي قال "بدأ جيش الدفاع بشن غارات على أهداف إرهابية تابعة لمنظمة حماس الإرهابية في أرجاء قطاع غزة".
- من المواقع التي دمرها جيش الاحتلال الإسرائيلي، مبنى يقع في حي الرمال، غربي مدينة غزة، قال إنه لجهاز الأمن الداخلي، التابع لوزارة الداخلية.
- جيش الاحتلال قال في بيان "أغارت مقاتلات حربية قبل قليل على مبنى مكون من ٥ طوابق في حي الرمال يستخدم من قبل منظمة حماس لأغراض عسكرية كمكتب الأمن الداخلي".
- قصفت طائرات الاحتلال مقر شركة الملتزم للتأمين والاستثمار، وسط مدينة غزة.
- "الملتزم"، شركة تجارية خاصة، تقدم خدمات التأمين؛ وسبق للاحتلال أن قصف مقرها إبان الحرب التي شنها على غزة، عام 2014.
خلفيات:
- تقول إسرائيل إن هذه الغارات تأتي ردا على إطلاق صاروخ من قطاع غزة على وسط إسرائيل، فجر اليوم، وأدى إلى جرح 7 اسرائيليين، بينهم إصابتان بحالة متوسطة.
- جيش الاحتلال اتهم حركة حماس بتنفيذ عملية إطلاق الصاروخ.
- إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس بغزة حذر في بيان سابق له، إسرائيل من "تجاوز الخطوط الحمراء"، وقال إن "المقاومة قادرة على ردع إسرائيل".