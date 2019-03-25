تَواصل الرفض العربي والدولي لقرار ترمب بشأن الجولان المحتل

تتواصل التنديدات من عواصم عربية وعالمية ومنظمات إقليمية ودولية بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الإثنين، الاعتراف بسيادة "إسرائيل" على مرتفعات الجولان المحتلة.

أبرز ردود الأفعال

الخارجية القطرية: دولة قطر تعرب عن رفضها لاعتراف الولايات المتحدة بسيادة الكيان الإسرائيلي على هضبة الجولان السورية.

الخارجية القطرية: دولة قطر تجدد تأكيدها على موقفها المبدئي الثابت بأن هضبة الجولان أرض عربية محتلة.

الخارجية القطرية: دولة قطر تؤكد أن مساعدة الاحتلال الإسرائيلي على ازدراء القرارات الأممية ذات الصلة بهضبة الجولان المحتلة وخصوصًا قرار مجلس الأمن رقم ٤٩٧ لسنة ١٩٨١ لن تغير من حقيقة أن الهضبة أرض عربية محتلة وأن فرض إسرائيل قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان يعد باطلًا وملغى ودون أي أثر قانوني.

الخارجية القطرية: دولة قطر تشدد على ضرورة امتثال المحتل الإسرائيلي لقرارات الشرعية الدولية بالانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة بما فيها هضبة الجولان، وتؤكد أن أية قرارات أحادية للاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان ستشكل عائقًا كبيرًا أمام السلام المنشود بالمنطقة.

الخارجية الكويتية: اعتراف ترمب سيضر بدور أمريكا كراع ووسيط في عملية السلام وندعو واشنطن للعدول عن القرار.

الخارجية الكويتية: الكويت تأسف لقرار الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، وتدعو إلى احترام القوانين الدولية.

الخارجية الكويتية: مثل هذه القرارات تمثل تقويضًا لعملية السلام الشامل في الشرق الأوسط وتهديدًا للأمن والاستقرار فيه.

الخارجية المصرية: تؤكد جمهورية مصر العربية علي موقفها الثابت باعتبار الجولان السوري أرضا عربية محتلة وفقًا لمقررات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٤٩٧ لعام ١٩٨١ بشأن بطلان القرار الذي اتخذته إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائيّـة وإدارتها على الجولان السوري المحتل، وعلى اعتباره لاغيّاً وليست له أيّة شرعيّة دولية. الخارجية المصرية: مصر تؤكد على ضرورة احترام المجتمع الدولي لمقررات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة من حيث عدم جواز الاستيلاء علي الأرض بالقوة.

الخارجية العُمانية: سلطنة عمان تدين قرار ترمب وتؤكد أنه يتعارض مع القانون الدولي ولا يساعد على تحقيق الاستقرار في المنطقة.

الخارجية العمانية: السلطنة تؤكد أن مرتفعات الجولان هي أرض سورية محتلة من قبل إسرائيل، وأن قرار ترمب لا يغير شيئًا من هذه الحقيقة.

الاتحاد الأوربي: لا نعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي التي احتلتها عام 1967 بما فيها الجولان وموقفنا لم يتغير.

الرئاسة اللبنانية: الرئيس ميشال عون يعتبر قرار ترمب بمثابة يوم أسود يشهده العالم، ووصف القرار بعمل تعسفي يناقض الشرعية الدولية، ويؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة.

الرئاسة اللبنانية: هذا القرار يتناقض مع القانون الدولي، ويمس المصالح اللبنانية بشكل مباشر أيضًا، ولا يحق لرئيس دولة أجنبية التصرف بأراضي الغير.

الخارجية اليمنية: قرار ترمب لن يغير الوضع القانوني للهضبة السورية المحتلة، وهذا الاعتراف الأمريكي ينتهك القانون الدولي ويخالف القرارات الدولية ذات الصلة.

الخارجية اليمنية: اليمن يؤكد على موقفه الثابت والرافض لمبدأ استخدام القوة في الاستيلاء على أراضي الغير، والذي لا تقره الأمم المتحدة والقانون الدولي

وكالة الأنباء السعودية: السعودية تعلن رفضها التام واستنكارها لاعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، وتؤكد أنها أرض عربية سورية محتلة.

وكالة الأنباء السعودية: قرار ترمب مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، ونحذر من آثار سلبية كبيرة على مسيرة السلام في الشرق الأوسط.

وكالة الأنباء الإماراتية: الإمارات تأسف وتستنكر قرار الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان.

وكالة الأنباء الإماراتية: الجولان أرض سورية عربية محتلة، وقرار الإدارة الأمريكية لا يغير هذا الواقع. القرار يقوض فرص التوصل إلى سلام شامل وعادل بالمنطقة.

وكالة إيرانية: الرئيس حسن روحاني ينتقد ترامب لاعترافه بالجولان جزءا من إسرائيل ويقول إن ذلك يتعارض مع القانون الدولي.

التلفزيون السوري نقلا عن وزير الخارجية وليد المعلم: قرار ترمب بشأن الجولان لن يؤدي إلا إلى عزلة أمريكا.

سانا عن مصدر رسمي سوري: ترمب لا يملك الحق ولا الأهلية القانونية لتشريع الاحتلال واغتصاب أراضي الغير بالقوة.

الخارجية السورية: إقدام ترمب على الاعتراف بضم الجولان المحتل إلى إسرائيل اعتداء صارخ على سيادة ووحدة الأراضي السورية.

الرئاسة التركية: قرار ترمب بشأن الجولان وقصف إسرائيل لغزة مظهر من مظاهر مناهضة السلام.

مولود تشاووش أوغلو: الجولان أرض سورية ولن نقبل باعتراف أمريكا بسيادة إسرائيل عليها.

الخارجية الروسية: قرار ترمب بشأن الجولان السوري المحتل يتناقض مع القوانين الدولية وقد يؤدي لتصعيد التوتر.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يبلغ نظيره الأمريكي مايك بومبيو بأن اعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل يشكل انتهاكا للقانون الدولي.

الجامعة العربية: قرار ترمب بشأن سيادة إسرائيل على الجولان المحتل باطل شكلا ومضمونا

المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: سياسة الأمم المتحدة بشأن الجولان لم تتغير وتستند لقرارات مجلس الأمن.

هيومن رايتس ووتش: إنكار ترمب احتلال إسرائيل للجولان يُظهر عدم احترامه للحماية الواجبة للسكان للسوريين.

الخارجية اللبنانية: الجولان أرض سورية عربية ولا يمكن لأي قرار أن يغير هذه الواقعة ولا لأي بلد أن يزور التاريخ.

الخارجية الأردنية: الجولان أرض سورية محتلة ونرفض ضم إسرائيل لها ولأي قرار يعترف بذلك.

الخارجية التونسية: الجولان أرض محتلة باعتراف مجلس الأمن والأمم المتحدة وقرار ترمب مخالف للقانون الدولي.

قرار ترمب