توماس فريدمان: دعم ترمب لإسرائيل يمثل خطرا وجوديا عليها

قال الصحفي الأمريكي البارز توماس فريدمان إن الدعم غير المحدود الذي يقدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإسرائيل يمثل خطرا كارثيا وتهديدا وجوديا لإسرائيل نفسها.

أهم ما جاء في مقال فريدمان اليوم الإثنين: