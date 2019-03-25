ترمب لا يمانع نشر تقرير مولر وروسيا تطلب اعترافا بعدم التواطؤ

أكد البيت الأبيض (الاثنين) أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لا يمانع في نشر التقرير الكامل للمحقق الخاص روبرت مولر بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

تصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز لشبكة إن بي سي:

لا أعتقد أن الرئيس لديه أية مشكلة في ذلك، سيكون أكثر من سعيد لنشر أي من هذه الأمور لأنه يعرف تماماً ما حصل وما لم يحصل والآن بصراحة باتت كل أمريكا تعرف.

الرأي العام الأمريكي يعرف أنه "ليس هناك تواطؤ، يعرفون أنه ليست هناك عرقلة وهذه تبرئة كاملة وشاملة للرئيس".

ترمب قال قبل تقديم خلاصات تحقيق مولر إلى الكونغرس إن التقرير يجب أن يُنشر، معتبرا أن التقرير "برأه بشكل كامل" رغم تحفظ مولر بشأن "عرقلة سير العدالة".

روسيا تطالب باعتراف أمريكي:

دعت وزارة الخارجية الروسية الولايات المتحدة إلى الاعتراف رسميا بأنه لم يكن هناك تواطؤ بين موسكو وحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حين كان مرشحا لانتخابات الرئاسة عام 2016 وذلك بعد ظهور نتائج تحقيق أجرته واشنطن واستمر شهورا.

تحقيق مولر:

وزير العدل الأمريكي وليام بار قال في ملخص أصدره أمس الأحد إن المحقق الخاص روبرت مولر لم يجد دليلا على وجود تواطؤ خلال التحقيق.

لكن مخلص الوزير عن تقرير مولر لم يحدد ما إذا كان ترمب قد عرقل سير العدالة من خلال تقويض التحقيقات التي ألقت بظلالها على فترة رئاسته.

بار قال إن تقرير مولر خلص إلى أنّ هناك أدلّة قاطعة بشأن تدخّل روسيا في الانتخابات الرئاسية من خلال حملة منظّمة للتضليل، إضافة إلى قرصنة رسائل بريد إلكتروني تعود إلى الفريق الانتخابي للمرشحة لانتخابات 2016 هيلاري كلينتون.

روبرت مولر، المحقق الخاص بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية 2016

قصة التحقيق: