الرئيس الروماني يتهم رئيسة وزرائه بالجهل بسبب القدس

قالت رئيسة وزراء رومانيا فيوريكا دانسيلا إن بلادها ستنقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

التفاصيل:

I was honoured to speak today at @AIPAC Policy Conference. ?? and ?? are strategic partners of ?? and great friends of the #Romanian people. We will continue our strong, strategic and economic relationship. #AIPAC2019 #WashingtonDC pic.twitter.com/ac4UYhqORV

ترحيب ورفض:

I congratulate my friend, the Prime Minister of Romania, Viorica Dancila, on her announcement at AIPAC that she would act to complete the procedures needed to open the Romanian embassy in Jerusalem. ????

— PM of Israel (@IsraeliPM) March 24, 2019