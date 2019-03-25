الرئيس الروماني يتهم رئيسة وزرائه بالجهل بسبب القدس

نقل السفارة الأمريكية جاء تنفيذا لإعلان الرئيس دونالد ترمب في يناير/ كانون الثاني 2018، باعتبار القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل، والبدء في نقل سفارة بلاده من تل أبيب للمدينة المحتلة.