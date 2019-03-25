الرئيس الروماني يتهم رئيسة وزرائه بالجهل بسبب القدس

قالت رئيسة وزراء رومانيا فيوريكا دانسيلا إن بلادها ستنقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.
التفاصيل:
- إعلان دانسيلا جاء خلال كلمة لها أمام المؤتمر السنوي للجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (إيباك) في واشنطن.
- دانسيلا: بعد الانتهاء من الاجراءات الدستورية اللازمة بصفتي رئيسة للحكومة وباسم الحكومة التي أترأسها، سيتم نقل سفارة رومانيا الى القدس عاصمة إسرائيل.
- دانسيلا: يمكنني أن أعدكم بهذا، وستظل رومانيا الصديق المخلص وأقوى صوت أوربي يدعم الشعب اليهودي ودولة إسرائيل.
- دانسيلا نشرت عدة صورة لها على تويتر من مشاركتها في مؤتمر إيباك، مشيدة بالعلاقات "الاقتصادية والقوية والاستراتيجية" بين بلادها وبين كل من الولايات المتحدة وإسرائيل.
I was honoured to speak today at @AIPAC Policy Conference. ?? and ?? are strategic partners of ?? and great friends of the #Romanian people. We will continue our strong, strategic and economic relationship. #AIPAC2019 #WashingtonDC pic.twitter.com/ac4UYhqORV
— Viorica Dăncilă (@VDancila_PM) March 24, 2019
- رومانيا تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوربي، لكن تصريح رئيسة الوزراء يتعارض مع سياسة الاتحاد الأوربي.
- تصريحات دانسيلا تسببت في جدل سياسي داخلي، إذ يعارض الرئيس الروماني كلاوس يوهانس هذه الخطوة.
- ينص الدستور الروماني على أن رئيس الدولة هو المسؤول عن توجيه المسار الكلي للسياسة الخارجية.
- الرئيس يوهانس اتهم دانسيلا في بيان بالجهل في مجال السياسة الخارجية و"التسرع في اصدار مواقف علنية بغياب أي قرار بهذا الشأن".
- يوهانس: السيدة دانسيلا بكلامها المتعلق بنقل السفارة الى القدس برهنت مرة جديدة عن جهلها الكامل في مجال السياسة الخارجية فيما يتعلق بالقرارات المهمة للدولة الرومانية.
- سبق أن قال يوهانس إن نقل السفارة إلى القدس "يمثل انتهاكا للقانون الدولي" وإن على بوخارست الاحتفاظ "بموقف متوازن" بشأن الشرق الاوسط.
- في مؤتمر إيباك أيضا، أعلن رئيس هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز أن بلاده ستفتتح بعثة دبلوماسية لبلاده في القدس، معتبراً هذه الخطوة "امتداداً" لسفارة بلاده الموجودة حاليا في تلّ أبيب.
- هيرنانديز قال إنّ هذا القرار "سوف يجذب الكثير من الهجمات من أعداء إسرائيل والولايات المتحدة، لكنّنا سنمضي على هذا الطريق".
ترحيب ورفض:
- رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رحب بإعلان دانسيلا.
- نتنياهو كتب على تويتر "أهنئ صديقتي، رئيسة وزراء رومانيا فيوريكا دانسيلا على إعلانها في إيباك بأنها ستعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لافتتاح السفارة الرومانية في القدس".
I congratulate my friend, the Prime Minister of Romania, Viorica Dancila, on her announcement at AIPAC that she would act to complete the procedures needed to open the Romanian embassy in Jerusalem. ????
— PM of Israel (@IsraeliPM) March 24, 2019
- أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات طالب في بيان رومانيا وهندوراس بالتراجع عن إعلانهما والانحياز للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.
- عريقات: هذه خطوات أحادية وغير قانونية تساهم بإشعال المنطقة إرضاءً للإدارة الأمريكية وللشعبوية واليمينية الصاعدة في العالم، وتشجع اليمين الإسرائيلي المتطرف على مواصلة خروقاته المنافية للقانون والشرعية الدولية.
- هذه الخطوات المعلن عنها هي خطوات إضافية واستكمال لسلسلة فرض الحلول والإملاءات على الشعب الفلسطيني، وتكريس للغة الغاب والتطرف على حساب سيادة القانون، وستعمل من كل بد على القضاء على ما تبقى من فرص للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة برمتها.
- هذه الدول تتخذ مواقف مناهضة لحقوق الشعب الفلسطيني في المنابر الدولية وبقراراتها المنافية للقانون الدولي وقد آن الأوان لتصويبها والعودة إلى النظام والشرعية الدولية.
- الاتحاد الأوربي دعا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الدول التي تخرج عن سياسة الاتحاد الأوربي الثابتة وتخالفها، مؤكداً أن دولة فلسطين ستثير هذه القضية أمام جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
خلفية: