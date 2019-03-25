الديمقراطيون يتهمون "بار" بعدم الحياد وترمب مبتهج بنتائج مولر

اتهم الديمقراطيون بالكونغرس الأمريكي وزير العدل ويليام بار بأنه "غير محايد ولا يمكنه اتخاذ قرارات موضوعية" بشأن تقرير المحقق الخاص روبرت مولر عن التدخل الروسي في انتخابات 2016.

الاتهام جاء في بيان مشترك لكل من رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي وتشاك شومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ.

أهم ما جاء في البيان:

بالنظر إلى السجل العام للسيد بار في التحيز ضد تحقيق المستشار الخاص، فإنه مراقب غير محايد وليس في موقف يسمح له باتخاذ قرارات موضوعية بشأن التقرير.

رسالة وزير العدل بار تثير العديد من الأسئلة أكثر مما تقدم من إجابات.

تقرير المحقق الخاص مولر لم يبرئ الرئيس من تهمة خطيرة مثل إعاقة العدالة يوضح كيف أنه من الضروري أن يتم نشر كامل تقرير مولر والمستندات التي ارتكز عليها بدون أي مزيد من التأخير.

الديمقراطي آدم شيف رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب: بالكاد يبدو لي ذلك تبرئة.

شيف: الكونغرس سيطلب أولا نشر التقرير كاملاً، لكنّه مستعدّ لاستخدام سلطته في الاستدعاء أو الملاحقة أمام القضاء إذا اقتضى الأمر من أجل الحصول على المعلومات.

وكان وزير العدل الأمريكي وليام بار، قد أبلغ الكونغرس أن المحقق الخاص روبرت مولر، خلص إلى أنّ حملة الرئيس دونالد ترمب، لم تتواطأ مع روسيا للتأثير على الانتخابات الأمريكية.

لكن وزير العدل أشار، في رسالته للكونغرس، إلى أن مولر لم يتهم ترمب بجرم عرقلة العدالة، ولم يبرئه.

فيما اعتبر الرئيس الأمريكي أن التقرير يبرئه بشكل كامل وشامل.

أما المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، فقالت، في "تغريدة" على "تويتر" إن الديموقراطيين وحلفاءهم قاموا بالتشهير بالرئيس ترمب بذريعة التآمر مع روسيا.

وأضافت أن الأمر لم يكن سوى كذبة منافية للعقل، حظيت بتغطية إعلامية، وختمت بالقول إن هذا ينبغي ألا يحدث لرئيس أمريكي مرة أخرى.

زعيم الجمهوريين:

السيناتور ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي قال في بيان إن استنتاجات المحقق الخاص روبرت مولر توكد أن رواية الرئيس دونالد ترمب بعدم وجود أي تورط من جانب حملته للتآمر أو التعاون مع الروس في جهود التأثير على الانتخابات الرئاسية عام 2016.

ماكونيل: الجهود المستمرة من جانب روسيا للتدخل في ديمقراطيتنا خطيرة ومزعجة.

ماكونيل: أرحب بمساهمات المحقق الخاص في جهودنا كي نفهم بشكل أفضل النشاطات الروسية في هذا الشأن.

أفضل مما توقعت:

رودي جولياني محامي الرئيس دونالد ترمب قال إن تقرير المحقق الخاص روبرت مولر كان "أفضل مما توقعت".

رودولف جولياني محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الأوربية)

قصة التحقيق:

بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقا في تواطؤ محتمل بعدما تبين وجود عشرات الاتصالات غير المبررة بين حملة ترمب وشخصيات روسية.

بعدها أقال الرئيس ترمب رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، ونتيجة لذلك تم وضع التحقيق في يد مدع خاص مستقل، هو روبرت مولر.

الرئيس ترمب اعتبر التحقيق حملة مطاردة سياسية تستهدفه.

مولر، الذي تولى إدارة مكتب التحقيقات الفيدرالي على مدى 12 عاما، حظي باحترام الديمقراطيين والجمهوريين على السواء وبدعمهم كمحقق محايد ونزيه وعادل.

مولر (74 عاما) وهو محارب قديم في حرب فيتنام، عمل في سرية شبه تامة لمدة عامين، قبل أن يصدر تقريرا يشرح فيه مقتضيات توجيه الاتّهام لمن شملهم التحقيق من عدمه.

أبرز ما ورد في رسالة وزير العدل بشأن تقرير مولر:

وفقا لملخص للتقرير نشره وزير العدل الأمريكي وليام بار، لم يجد مولر دليلا يثبت أن حملة ترمب تواطأت مع روسيا في انتخابات 2016 أو أن الرئيس سعى لعرقلة العدالة لكنه لم يبرئه.

المحقق الخاص مولر قال إنه سيترك لوزير العدل اتخاذ القرار بشأن ما إذا كانت هناك جريمة قد ارتكبت.

التواطؤ

خلص مولر إلى أنّ هناك أدلّة قاطعة بشأن تدخّل روسيا في الانتخابات الرئاسية من خلال حملة منظّمة للتضليل، إضافة إلى قرصنة رسائل بريد إلكتروني تعود الى الفريق الانتخابي للمرشحة الديموقراطية لانتخابات 2016 الرئاسية هيلاري كلينتون.

مولر تحدث عن قراصنة تحركهم الحكومة الروسية ويتحركون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عملوا لتعزيز فرص ترمب على حساب هيلاري كلينتون.

بار: مولر اكتشف أنه كانت هناك "عروض عديدة من شخصيات مرتبطة بروسيا لمساعدة حملة ترمب".

بار: التحقيق "لم يتوصّل إلى أنّ أعضاء في حملة ترمب تآمروا أو نسّقوا مع الحكومة الروسية في نشاطاتها للتدخّل في الانتخابات".

عرقلة سير العدالة

العديد من المراقبين كانوا يعتبرون أنّ احتمال اتّهام ترمب بعرقلة سير العدالة يمثّل الخطر الأكبر عليه، خاصة بسبب طرده مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي الذي كان يقود التحقيق قبل مولر.

وزير العدل: تقرير مولر "ليس كافياً للتأسيس عليه بأنّ الرئيس ارتكب جرم إعاقة سير العدالة".

وزير العدل: في تعداد لأفعال الرئيس، والتي حدث العديد منها أمام أنظار الرأي العام، لا يحدّد التقرير أيّ أفعال تشكّل سلوكاً معرقلاً للعدالة.

وزير العدل: المدّعي الخاص لم يصل بطريقة أو بأخرى إلى نتيجة حول ما إذا كان السلوك الذي يخضع للفحص يشكّل إعاقة للعدالة.

وزير العدل: يبيّن المدعي الخاص أنّه +على الرّغم من أنّ هذا التقرير لا يخلص الى أنّ الرئيس قد ارتكب أي جريمة، إلاّ أنّه أيضا لا يبرّئه.

الاتّهامات

سبق لمولر أن وجّه اتّهامات إلى 34 شخصاً في هذا التحقيق بينهم مستشار ترمب السابق للأمن القومي مايك فلين ومحاميه السابق مايكل كوهين ومدير حملته بول مانفورت، لكن وفقاً لبار فإنّه لن يكون هناك مزيد من توجيه الاتهامات.

خمسة منهم أدينوا بجرائم مختلفة، ولكن أيا منهم لم يتهم بالتآمر للتواطؤ مع الروس.

وزير العدل: التقرير لا يوصي بتوجيه أيّ اتّهامات أخرى، وكذلك ليس لدى المدّعي الخاص اتّهامات طيّ الكتمان تنتظر إعلانها للرأي العام.

المحقق الخاص روبرت مولر (غيتي)

عن التحقيق: