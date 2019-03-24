هجوم متبادل بين "روتانا" و"MBC" بسبب الوليد بن طلال وعمرو أديب

شن الإعلامي السعودي إدريس الدريس هجوما لاذعا على الإعلامي المصري عمرو أديب بشأن كلامه عن موقف الأمير الوليد بن طلال من مجموعة قنوات العربية حول تغطية مجزرة المسجدين بنيوزيلندا.
حصة #روتانا_خليجية من سوق الإعلام السعودي 35%، وسقف الحرية فيها عالٍ، لكن أيضا فيها خطوط حمراء.. هذه هي.. pic.twitter.com/s8FAkZ5Kpm
— في الصورة (@almodifershow) March 18, 2019
الإعلامي #ادريس_الدريس يفضخ محاولات عمرو أديب الخبيثة للوقيعة بين روتانا و MBC#الأسبوع_في_ساعة@IdreesAldrees#خليجية pic.twitter.com/5k3YRMxUJ2
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) March 23, 2019
ادريس الدريس لعمرو أديب: أنت تبدل مواقفك أكثر مما تبدل ملابسك#الأسبوع_في_ساعة#خليجية pic.twitter.com/WgCHXWLP7H
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) March 23, 2019
ادريس الدريس ردا على عمرو أديب: أسرع معركة يمكن أن تخسرها هي التي تستعين فيها للحديث عن الشرف والنزاهة بزناة الكلام وبياعي المواقف#الأسبوع_في_ساعة#خليجية pic.twitter.com/TBTkkLMJPz
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) March 23, 2019
ادريس الدريس لعمرو أديب: أتشكك في ولاء أحد أفراد الأسرة المالكة ؟!
دي تخينة أوي#الأسبوع_في_ساعة#خليجية pic.twitter.com/VjKqwiIoVE
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) March 23, 2019
ادريس الدريس لعمرو أديب: ليس من الشطارة أن تتكىء على بعض الأسماء لتنتصر لمواقفك وتقوي حجتك#الأسبوع_في_ساعة#خليجية pic.twitter.com/clYKKVRbOl
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) March 23, 2019
ادريس الدريس مخاطباً عمرو أديب: لا تعلمنا عن العربية ومجموعة MBC فهي قنواتنا السعودية والعربية التي نعرفها قبل أن تأتيها وتعمل بها قبل يومين وتزايد بها علينا#الأسبوع_في_ساعة#خليجية pic.twitter.com/6uGsDcqSC0
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) March 23, 2019
ادريس الدريس: بعد أن سمعت تعليق عمرو أديب ودفاعه الهزيل والمتهتك حزنت وضحكت#الأسبوع_في_ساعة#خليجية pic.twitter.com/t6fk1LcgI1
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) March 23, 2019
ادريس الدريس: لا يليق بالعربية أن تسمح لعمرو أديب أن يضع الإسقاطات الكاذبة على الأمير الوليد بن طلال#الأسبوع_في_ساعة#خليجية pic.twitter.com/MQYzcBOLYe
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) March 23, 2019
#ادريس_الدريس: قنوات روتانا و MBC قنوات وطنية ويجب أن يوقف أي مذيع يحاول المزايدة على أبناء أو إعلام المملكة الوطني@IdreesAldrees#الأسبوع_في_ساعة#خليجية pic.twitter.com/zlVqX7iwKe
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) March 23, 2019