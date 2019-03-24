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سياسة

هجوم متبادل بين "روتانا" و"MBC" بسبب الوليد بن طلال وعمرو أديب

الأمير الوليد بن طلال "يمين", وعمرو أديب "يسار"
الأمير الوليد بن طلال "يمين", وعمرو أديب "يسار"
24/3/2019

شن الإعلامي السعودي إدريس الدريس هجوما لاذعا على الإعلامي المصري عمرو أديب بشأن كلامه عن موقف الأمير الوليد بن طلال من مجموعة قنوات العربية حول تغطية مجزرة المسجدين بنيوزيلندا.

ما الذي حدث؟
  • قناة "روتانا خليجية" المملوكة لرجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال، شنت هجومًا غير مسبوق على أديب الذي يقدم برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر".
  • جاء ذلك في أعقاب هجوم أديب على الأمير الوليد، بسبب انتقاد الأمير السعودي لتغطية قناة "العربية" للهجوم الإرهابي على مسجدي نيوزيلندا، خلال حوار له على قناة "روتانا خليجية".

  • الوليد بن طلال كان قد قال في لقاء له على "روتانا خليجية" إن الإرهاب لا دين له، وإن ما حصل في نيوزيلندا جريمة نكراء إرهابية، وإن أي مؤسسة سعودية عربية إعلامية لا تصفها بالإرهابية فهي مخطئة.
  • الأمير الوليد تابع بأن بعض المؤسسات المدعومة سعوديًا قالت إن العمل "إجرامي"، وخشيت أن تقول عن الحادث إنه "إرهابي"، في إشارة إلى تغطية قناة العربية السعودية، دون أن يذكرها صراحة.
  • الوليد أضاف أنه لا توجد خطوط حمراء سوى السعودية والملك وولي عهده، في حين وصف سقف حرية الرأي في القنوات السعودية الأخرى بأنه متدنٍّ، وفيه الكثير من الخطوط الحمراء.

تصريحات الدريس:
  • مقدم برنامج "الأسبوع في ساعة"، الإعلامي السعودي إدريس الدريس، شن هجومًا عنيفًا على عمرو أديب وقال إنه "يبدل مواقفه أكثر مما يبدل ملابسه".
  • الدريس لـ"أديب": أسرع معركة يمكن أن تخسرها هي التي تستعين فيها للحديث عن الشرف والنزاهة بزُناة الكلام وبياعي المواقف. هل تشكك في ولاء أحد أفراد الأسرة المالكة؟
  • الدريس: بعد أن سمعت تعليق عمرو أديب ودفاعه الهزيل والمتهتك حزنت وضحكت، ليس من الشطارة أن تتكئ على بعض الأسماء لتنتصر لمواقفك وتقوي حجتك.

  • الدريس: لا تعلمنا عن العربية ومجموعة إم بي سي، فهي قنواتنا السعودية والعربية التي نعرفها قبل أن تأتيها وتعمل بها قبل يومين وتزايد بها علينا.
  • الدريس: قناة العربية لم تُحسن الاختيار، باستعانتها في الحديث بشأن سعودي بـ"أجير مصري". الجميع يعرف أن عمرو أديب "طبّال عمّال على بطال" وأنه متكسّب بلسانه، وأنه من الردّاحين.
  • الدريس: لا يليق أبدًا بـ"العربية" أن تسمح لعمرو أديب أن يضع الإسقاطات الكاذبة على الأمير الوليد. أطلب من قنوات روتانا وإم بي سي وقف أي مذيع يحاول المزايدة على أبناء المملكة أو إعلامها الوطني.

تصريحات عمرو أديب:
  • عمرو أديب كان قد قال بصفته عضوًا في "إم بي سي" وقنوات "العربية والعربية الحدث"، إن الأمير الوليد دائما ما يهاجمها ويسخر منها ويقلل من شأنها، خصوصًا الإخبارية منها.
  • أديب تابع انتقاده للقاء الأمير الوليد بن طلال على قناة روتانا خليجية، وتساءل حول سر تهجم الأمير على مجموعة "إم بي سي" و"العربية"، مؤكدًا أن الأمير لديه مشاكل مع المجموعتين، منوّهًا إلى أنه من اللحظة الأولى كانت قناة العربية بمختلف صفحاتها قد وصفت الحادث بـ"الإرهابي".
  • أديب: من المفهوم أن تكون هنالك منافسة بين قنوات "روتانا" و"إم بي سي" لكن الجميع في خندق واحد.

  • أديب استنكر تصريحات سابقة للوليد بن طلال منذ العام 2013، قال فيها إن قناة "الجزيرة" هي قناة الشعوب العربية، وإن مجموعة "إم بي سي، والعربية" هي "قنوات الحكام" ومحكومة بـ"خطوط حمراء".
  • أديب: الأمير منبهر بالتجربتين القطرية والتركية، لكن هل يعقل بعد ما يحصل الآن في المنطقة، أن يستمر الضرب في قنوات العربية وإم بي سي؟
  • أديب: هل ما زلت مقتنعاً أن الجزيرة قناة الشعوب؟ هل ستقضي صيفك في مدينة بودروم التركية كما تعودت حتى 2017؟ (في إشارة إلى أن الأمير الوليد يميل إلى قطر وتركيا).
  • أديب: ماذا لو استمرت قناة "العرب" وعملت في قطر؟ ماذا كان سيحصل؟… انظر ماذا فعلت بنا قطر وتركيا.. أما آن الأوان أن تترك هذا التفكير القديم؟ (موجهًا حديثه للأمير الوليد).
  • أديب للأمير الوليد: كنتَ شريكا في فوكس نيوز، فإذا كانت "العربية" لا تعجبك، لما لم تقدم بديلًا؟، ونموذجًا إعلاميًا عظيما؟
  • عمرو أديب اتهم مجموعة قنوات "روتانا" باستضافة "المتطرفين"، في إشارة إلى دعاة وأكاديميين سعوديين اعتقلتهم السطات السعودية مؤخرًا، في حين كانت "العربية وإم بي سي" تواجه إيران والإرهاب والتوسع، وفق تعبيره.
  •  لدى نشر "إم بي سي مصر" لفيديو الهجوم على الوليد بن طلال، انهالت التعليقات من المغردين السعوديين والخليجيين والمصريين التي اتهمت أديب بأنه إعلامي مأجور، مشيرة إلى أن انتقادات الوليد في محلها وبالفعل قناة "العربية" أصبحت أجندتها مختلفة عن أجندة المسلمين والعرب .
المصدر : الجزيرة مباشر + صحف
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