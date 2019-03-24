هجوم متبادل بين "روتانا" و"MBC" بسبب الوليد بن طلال وعمرو أديب

شن الإعلامي السعودي إدريس الدريس هجوما لاذعا على الإعلامي المصري عمرو أديب بشأن كلامه عن موقف الأمير الوليد بن طلال من مجموعة قنوات العربية حول تغطية مجزرة المسجدين بنيوزيلندا.

ما الذي حدث؟

قناة "روتانا خليجية" المملوكة لرجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال، شنت هجومًا غير مسبوق على أديب الذي يقدم برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر".

جاء ذلك في أعقاب هجوم أديب على الأمير الوليد، بسبب انتقاد الأمير السعودي لتغطية قناة "العربية" للهجوم الإرهابي على مسجدي نيوزيلندا، خلال حوار له على قناة "روتانا خليجية".

#الوليد_بن_طلال_في_الصورة حصة #روتانا_خليجية من سوق الإعلام السعودي 35%، وسقف الحرية فيها عالٍ، لكن أيضا فيها خطوط حمراء.. هذه هي.. pic.twitter.com/s8FAkZ5Kpm — في الصورة (@almodifershow) March 18, 2019

الوليد بن طلال كان قد قال في لقاء له على "روتانا خليجية" إن الإرهاب لا دين له، وإن ما حصل في نيوزيلندا جريمة نكراء إرهابية، وإن أي مؤسسة سعودية عربية إعلامية لا تصفها بالإرهابية فهي مخطئة.

الأمير الوليد تابع بأن بعض المؤسسات المدعومة سعوديًا قالت إن العمل "إجرامي"، وخشيت أن تقول عن الحادث إنه "إرهابي"، في إشارة إلى تغطية قناة العربية السعودية، دون أن يذكرها صراحة.

الوليد أضاف أنه لا توجد خطوط حمراء سوى السعودية والملك وولي عهده، في حين وصف سقف حرية الرأي في القنوات السعودية الأخرى بأنه متدنٍّ، وفيه الكثير من الخطوط الحمراء.

تصريحات الدريس:

مقدم برنامج "الأسبوع في ساعة"، الإعلامي السعودي إدريس الدريس، شن هجومًا عنيفًا على عمرو أديب وقال إنه "يبدل مواقفه أكثر مما يبدل ملابسه".

الدريس لـ"أديب": أسرع معركة يمكن أن تخسرها هي التي تستعين فيها للحديث عن الشرف والنزاهة بزُناة الكلام وبياعي المواقف. هل تشكك في ولاء أحد أفراد الأسرة المالكة؟

الدريس: بعد أن سمعت تعليق عمرو أديب ودفاعه الهزيل والمتهتك حزنت وضحكت، ليس من الشطارة أن تتكئ على بعض الأسماء لتنتصر لمواقفك وتقوي حجتك.

ادريس الدريس لعمرو أديب: أنت تبدل مواقفك أكثر مما تبدل ملابسك#الأسبوع_في_ساعة#خليجية pic.twitter.com/WgCHXWLP7H — روتانا خليجية (@Khalejiatv) March 23, 2019

الدريس: لا تعلمنا عن العربية ومجموعة إم بي سي، فهي قنواتنا السعودية والعربية التي نعرفها قبل أن تأتيها وتعمل بها قبل يومين وتزايد بها علينا.

الدريس: قناة العربية لم تُحسن الاختيار، باستعانتها في الحديث بشأن سعودي بـ"أجير مصري". الجميع يعرف أن عمرو أديب "طبّال عمّال على بطال" وأنه متكسّب بلسانه، وأنه من الردّاحين.

الدريس: لا يليق أبدًا بـ"العربية" أن تسمح لعمرو أديب أن يضع الإسقاطات الكاذبة على الأمير الوليد. أطلب من قنوات روتانا وإم بي سي وقف أي مذيع يحاول المزايدة على أبناء المملكة أو إعلامها الوطني.

ادريس الدريس ردا على عمرو أديب: أسرع معركة يمكن أن تخسرها هي التي تستعين فيها للحديث عن الشرف والنزاهة بزناة الكلام وبياعي المواقف#الأسبوع_في_ساعة#خليجية pic.twitter.com/TBTkkLMJPz — روتانا خليجية (@Khalejiatv) March 23, 2019

ادريس الدريس لعمرو أديب: أتشكك في ولاء أحد أفراد الأسرة المالكة ؟!

دي تخينة أوي#الأسبوع_في_ساعة#خليجية pic.twitter.com/VjKqwiIoVE — روتانا خليجية (@Khalejiatv) March 23, 2019

ادريس الدريس لعمرو أديب: ليس من الشطارة أن تتكىء على بعض الأسماء لتنتصر لمواقفك وتقوي حجتك#الأسبوع_في_ساعة#خليجية pic.twitter.com/clYKKVRbOl — روتانا خليجية (@Khalejiatv) March 23, 2019

ادريس الدريس مخاطباً عمرو أديب: لا تعلمنا عن العربية ومجموعة MBC فهي قنواتنا السعودية والعربية التي نعرفها قبل أن تأتيها وتعمل بها قبل يومين وتزايد بها علينا#الأسبوع_في_ساعة#خليجية pic.twitter.com/6uGsDcqSC0 — روتانا خليجية (@Khalejiatv) March 23, 2019

ادريس الدريس: بعد أن سمعت تعليق عمرو أديب ودفاعه الهزيل والمتهتك حزنت وضحكت#الأسبوع_في_ساعة#خليجية pic.twitter.com/t6fk1LcgI1 — روتانا خليجية (@Khalejiatv) March 23, 2019

ادريس الدريس: لا يليق بالعربية أن تسمح لعمرو أديب أن يضع الإسقاطات الكاذبة على الأمير الوليد بن طلال#الأسبوع_في_ساعة#خليجية pic.twitter.com/MQYzcBOLYe — روتانا خليجية (@Khalejiatv) March 23, 2019

#ادريس_الدريس: قنوات روتانا و MBC قنوات وطنية ويجب أن يوقف أي مذيع يحاول المزايدة على أبناء أو إعلام المملكة الوطني@IdreesAldrees#الأسبوع_في_ساعة#خليجية pic.twitter.com/zlVqX7iwKe — روتانا خليجية (@Khalejiatv) March 23, 2019

تصريحات عمرو أديب:

عمرو أديب كان قد قال بصفته عضوًا في "إم بي سي" وقنوات "العربية والعربية الحدث"، إن الأمير الوليد دائما ما يهاجمها ويسخر منها ويقلل من شأنها، خصوصًا الإخبارية منها.

أديب تابع انتقاده للقاء الأمير الوليد بن طلال على قناة روتانا خليجية، وتساءل حول سر تهجم الأمير على مجموعة "إم بي سي" و"العربية"، مؤكدًا أن الأمير لديه مشاكل مع المجموعتين، منوّهًا إلى أنه من اللحظة الأولى كانت قناة العربية بمختلف صفحاتها قد وصفت الحادث بـ"الإرهابي".

أديب: من المفهوم أن تكون هنالك منافسة بين قنوات "روتانا" و"إم بي سي" لكن الجميع في خندق واحد.