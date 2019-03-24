نتنياهو رفض بيع غواصات ألمانية لمصر بعهد مرسي ووافق للسيسي

دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، السبت، عن موافقته على بيع ألمانيا غواصات متطورة إلى مصر، دون إعلام المؤسسة العسكرية في إسرائيل قائلا إن ذلك "سر من أسرار الدولة يُحظر

جاء ذلك في حوار أجرته معه القناه الـ12 الإسرائيلية، قبل 17 يوما من الانتخابات البرلمانية المقررة في 9 من أبريل/نيسان المقبل، لانتخاب 120 عضوا للكنيست .

أبرز تصريحات نتنياهو مع قناة التلفزة 12 التي أجرتها كيرن مرتسيانو وعميت سيغل:

هم يعرفون السر الذي دفعني للموافقة على بيع الغواصات لمصر، لكنهم يعرفون أنه ليس بوسعي أن أكشف عن هذا السر داخل الاستوديو.

المستشار القضائي للحكومة على علم بالسبب الذي دفعني للسماح بحصول مصر على الغواصات.

لقد عارضت تزويد مصر بالغواصات عندما كان يرأس مصر محمد مرسي الإسلامي، وسمحت بذلك عندما كان مبارك رئيسا، وبعدما قدم السيسي سمحت مجددًا بتزويد مصر بالغواصات.

لقد وافقت على ذلك لأسباب أمنية وأمنية فقط ولعلمك المستشار القضائي (يعكوف عامي درور) وخلفه (منغل) كانا على علم بقراري السماح بتزويد مصر بالغواصات الألمانية.

على أية حال، كانت مصر ستشتري (غواصات) من كوريا الجنوبية أو دول أخرى.

في دولة إسرائيل هناك أسرار لا يعرفها إلا رئيس الوزراء وعدد قليل من الأشخاص، ليس مطلوبا أن يكون العاملون في المؤسسة الأمنية على علم بكل أسرار الدولة.

يحاول كل من غانتس ولبيد، وخاصة بوغي (يعلون) وأشكنازي، إجباري على كشف سر من أسرار الدولة، إنهم يعرضون أمن الدولة للخطر، لا يمكنني الكشف عن ذلك.

لم ينكر نتنياهو أنه أخفى معلومات عن قادة مؤسسة الدفاع الإسرائيلية حول قضية بيع الغواصات الألمانية لمصر.

يُتهم نتنياهو بـ"إخفاء" تلقيه نحو 4.4 ملايين دولار أمريكي في صفقة بيع غواصات من ألمانيا لإسرائيل

اتهامات لنتنياهو

الإثنين الماضي، عقد قادة تحالف "أزرق- أبيض" مؤتمرًا في مدينة تل أبيب، اتهموا فيه نتنياهو بـ"إخفاء" تلقيه 16 مليون شيكل (نحو 4.4 ملايين دولار أمريكي)، في صفقة بيع غواصات من ألمانيا لإسرائيل، تبلغ قيمتها ملياري دولار أمريكي، أبرمت في عام 2016.

وقبل ذلك بيوم واحد كشف عاموس جلعاد الرئيس السابق للدائرة السياسية الأمنية بوزارة الدفاع الإسرائيلية، أن مسؤولاً ألمانياً أبلغه أن نتنياهو وافق على بيع غواصات ألمانية لمصر.

لدى تعليقه على تصريحات رئيس الوزراء، قال تحالف "أزرق- أبيض" إن نتنياهو "يغير روايته في كل مرة، ويتجنب الإجابة عن الأسئلة الصعبة ويواصل التشويه".

تابع التحالف، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت":لم نحصل على أية إجابة حول كيفية حصولك على 16 مليون شيكل، وخاصة أنه لا يوجد سر، لأنك اخترعت ذلك للتو".

التحالف مخاطباً نتنياهو: "لماذا سمحت ببيع غواصات متطورة إلى مصر من دون علم مؤسسة الدفاع؟"

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