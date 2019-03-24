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سياسة|مصر

مصر تطالب بمقاطعة بي بي سي بسبب خبر عن حملة ضد السيسي

ضياء رشوان ـ رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر
ضياء رشوان ـ رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر
24/3/2019

قالت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية (الأحد) إنها استدعت مديرة مكتب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في القاهرة بعد تقرير عن مظاهرات ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أبرز ما ورد في بيان الهيئة:
  • طوال ما يزيد عن عام كامل بذلنا جهوداً حثيثة وجادة مع هيئة الإذاعة البريطانية، سواء عبر مكتبها بالقاهرة أو مركزها الرئيسي بلندن، من أجل التوصل لالتزامها في تغطياتها للشؤون المصرية بالموضوعية والحياد والقواعد المهنية الإعلامية المستقر عليها دولياً.       
  • لم تستمر بي بي سي طويلاً في الالتزام بهذه المعايير المهنية، حيث قامت بي بي سي عبر موقعها الإلكتروني باللغة العربية بنشر تقرير تحريضي مسيء بعنوان "حملة إطمن أنت مش لوحدك تجدد دعوتها للتظاهر ضد السيسي".
  • انتقدت الهيئة ما تضمنه التقرير عن وجود مظاهرات في مدن وقرى مصرية استجابة لدعوة أحد المذيعين في أحد القنوات التي تبث من تركيا.
  • الهيئة قالت إن التقرير "جاء منحاز بصورة كاملة في المحتوى من حيث الكم والمضمون لمزاعم مذيعي جماعة الإخوان".
  • الهيئة دعت "بي بي سي" للاعتذار الفوري بنفس الطريقة التي بث بها التقرير.
  • الهيئة دعت جميع المسؤولين المصريين والنخب المصرية إلى مقاطعة "بي بي سي" حتى تقدم الاعتذار الرسمي.
خلفيات:
  • الهيئة العامة للاستعلامات هي هيئة حكومية مسؤولة عن تنظيم عمل وسائل الإعلام الأجنبية.
  • سبق أن انتقدت الهيئة العامة للاستعلامات العام الماضي، "بي بي سي" واتهمتها بنشر "أكاذيب" بعد أن بثت تقريرا يتضمن شهادة مواطنة تقول إن ابنتها اختفت وتتهم الشرطة باحتجازها.

حرية الصحافة في مصر
  • تحتل مصر المرتبة الـ 161 (من إجمالي 180 دولة) بالترتيب العالمي لحرية الصحافة خلال 2018 الذي أعدته منظمة مراسلون بلا حدود.
  • تعتقل مصر عشرات الصحفيين سواء بتهم نشر أخبار كاذبة أو بتهم الانتماء لأحزاب وجماعات سياسية قامت السلطات بحظرها.
  • قامت السلطات بحجب قرابة 500 موقع على الإنترنت في مصر منذ مايو/ أيار 2017، وفق مؤسسة حرية الفكر والتعبير المصرية غير الحكومية.
  • من ضمن المواقع المحجوبة موقع قناة الجزيرة، و"مدى مصر"، ومصر العربية والصحيفة الإلكترونية الناطقة بالإنجليزية "ديلي نيوز إيجبت".
  • امتد الحجب للبرامج الإلكترونية التي يمكن من خلالها تجاوز الحجب.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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