مصر تطالب بمقاطعة بي بي سي بسبب خبر عن حملة ضد السيسي

قالت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية (الأحد) إنها استدعت مديرة مكتب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في القاهرة بعد تقرير عن مظاهرات ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أبرز ما ورد في بيان الهيئة:

طوال ما يزيد عن عام كامل بذلنا جهوداً حثيثة وجادة مع هيئة الإذاعة البريطانية، سواء عبر مكتبها بالقاهرة أو مركزها الرئيسي بلندن، من أجل التوصل لالتزامها في تغطياتها للشؤون المصرية بالموضوعية والحياد والقواعد المهنية الإعلامية المستقر عليها دولياً.

لم تستمر بي بي سي طويلاً في الالتزام بهذه المعايير المهنية، حيث قامت بي بي سي عبر موقعها الإلكتروني باللغة العربية بنشر تقرير تحريضي مسيء بعنوان "حملة إطمن أنت مش لوحدك تجدد دعوتها للتظاهر ضد السيسي".

انتقدت الهيئة ما تضمنه التقرير عن وجود مظاهرات في مدن وقرى مصرية استجابة لدعوة أحد المذيعين في أحد القنوات التي تبث من تركيا.

الهيئة قالت إن التقرير "جاء منحاز بصورة كاملة في المحتوى من حيث الكم والمضمون لمزاعم مذيعي جماعة الإخوان".

الهيئة دعت "بي بي سي" للاعتذار الفوري بنفس الطريقة التي بث بها التقرير.

الهيئة دعت جميع المسؤولين المصريين والنخب المصرية إلى مقاطعة "بي بي سي" حتى تقدم الاعتذار الرسمي.

خلفيات:

الهيئة العامة للاستعلامات هي هيئة حكومية مسؤولة عن تنظيم عمل وسائل الإعلام الأجنبية.

سبق أن انتقدت الهيئة العامة للاستعلامات العام الماضي، "بي بي سي" واتهمتها بنشر "أكاذيب" بعد أن بثت تقريرا يتضمن شهادة مواطنة تقول إن ابنتها اختفت وتتهم الشرطة باحتجازها.

مؤشر حرية الصحافة في العام لمنظمة مراسلون بلا حدود لعام ٢٠١٨ ..سودة ومهببه يا مصر .. pic.twitter.com/HN9R0nSZnL — محمد ماهر عقل | Mohamed Akl (@MMaherAkl) March 3, 2019

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