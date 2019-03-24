محطات تحقيق مولر في التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية

بعد نحو عامين من التحقيقات في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية قام المحقق الخاص روبرت مولر، الجمعة، بتسليم نتائج تحقيقه لوزير العدل الأمريكي.

خطوة مولر جاءت بعدما أسفر التحقيق حتى الآن عن توجيه 199 تهمة جنائية، و37 لائحة اتهام أو اعتراف بالذنب، وخمس أحكام بالسجن.

فيما يلي تسلسل زمني لتحقيق مولر في التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية عام 2016:

17 مايو/ أيار 2017: نائب وزير العدل الأمريكي رود روزنستاين يعين روبرت مولر محققا خاصا لتولي التحقيق في التدخل الروسي المحتمل في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

14 يونيو/ حزيران 2017: تحقيق مولر يتوسع ليشمل الرئيس دونالد ترمب بسبب احتمال قيامه بعرقلة العدالة.

30 أكتوبر/ تشرين الأول 2017: بول مانافورت، مدير حملة ترمب السابق، وشريكه ريك غيتس يواجهان لائحة اتهام تضم 12 تهمة، من بينها التآمر ضد الولايات المتحدة وغسيل الأموال.

في نفس اليوم مستشار ترمب السابق في حملته الانتخابية جورج بابادوبولوس يعترف بأنه مذنب بالإدلاء بشهادة كاذبة أمام مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن اتصالاته مع قيادات روسية. وزعم بابادوبولوس لاحقا أنه ضلل المحققين بهدف حماية الرئيس.

1 ديسمبر/ كانون الأول 2017: مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين يعترف بأنه مذنب بالإدلاء بشهادات وبيانات كاذبة عن عمد، لمكتب التحقيقات الفيدرالي، فيما يتعلق باتصالاته مع السفير الروسي في الولايات المتحدة سيرغي كيسلياك.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ومستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين

16 فبراير/ شباط 2018: مولر يوجه لائحة اتهام لثلاثة عشر مواطنا روسيا وثلاثة كيانات روسية بشأن انتهاك قوانين جنائية بهدف التدخل في الانتخابات الأمريكية عام 2016.

في نفس اليوم أقر ريتشارد بينيدو بأنه مذنب في تهمة بتزوير هوية، بهدف بيع أرقام حسابات مصرفية لأشخاص روس متورطين في التدخل في الانتخابات الأمريكية.

20 فبرابر/ شباط 2018: المحامي الهولندي أليكس فان دير زوان يقر بالذنب بعد اتهامه في 16 فبراير بالكذب على محققي "أف بي آي" بشأن تعاملاته مع ريك غيتس وشخص آخر لم تحدد وثائق القضية هويته وأشارت إليه باسم "الشخص أ".

22 فبراير/ شباط 2018: مولر يوجه 32 تهمة مالية أخرى ضد بول مانافورت وريك غيتس، من بينها غسيل الأموال والاحتيال المصرفي.

23 فبراير/شباط 2018: غيتس يقر بالذنب في تهم التآمر والكذب على المحققين.

هيئة محلفين كبرى تقدم أيضا لائحة اتهام جديدة ضد مانافورت، جاء فيها أنه عمل بشكل سري لصالح مجموعة من السياسيين الأوربيين لاتخاذ مواقف داعمة لأوكرانيا، وأن عمله هذا شمل ممارسة الضغط السياسي داخل الولايات المتحدة.

بول مانافورت المدير السابق لحملة ترمب

15 مارس/آذار 2018: محامو مانافورت يتقدمون بمذكرة قضائية لإلغاء لائحة الاتهام الصادرة ضده في العاصمة واشنطن.

27 مارس/آذار 2018: فريق مانافورت القانوني يتقدمون بمذكرة لإلغاء لائحة الاتهام الصادرة ضده في فرجينيا.

3 أبريل/ نيسان 2018: أليكس فان دير زوان يتلقى حكما بالحبس 30 يوما وتغريمه 20 ألف دولار بسبب كذبه على محققي "إف بي آي". وكان هذا أول حكم قضائي يصدر ضد شخص في تحقيق مولر.

9 أبريل/ نيسان 2018: عملاء "الإف بي آي" يداهمون منزل مايكل كوهين، المحامي الخاص للرئيس ترمب، ومكتبه وغرفته في أحد الفنادق.

8 يونيو/ حزيران 2018: مولر يقدم اتهامات جديدة ضد مانافورت وقسطنطين كليمنيك، وهو مساعد سابق لمانافورت، يشتبه في علاقته بالاستخبارات الروسية.

تتضمن الاتهامات ضد مانافورت وكليمنيك التآمر وعرقلة العدالة ضمن محاولتهم التأثير على شهادات أشخاص آخرين في التحقيق.

وجه مولر أيضا اتهاما لمانافورت بالتآمر لغسيل أموال، والعمل كعميل أجنبي غير مسجل، والكذب على السلطات.

13 يوليو/ تموز 2018: مولر يوجه لائحة اتهام لاثني عشر ضابطا بالاستخبارات الروسية بتهمة قرصنة بريد إلكتروني للحزب الديمقراطي ونشره أثناء الحملة الانتخابية عام 2016.

21 أغسطس/ آب 2018: هيئة محلفين بولاية فرجينيا تتوصل إلى قرار بأن مانافورت مذنب في ثماني تهم بالاحتيال.

في نفس اليوم كوهين يقر أمام محكمة في مانهاتن بولاية نيويورك بأنه مذنب في ثماني تهم تتعلق بالاحتيال الضريبي وانتهاكات للقوانين المالية للحملات الانتخابية.

خلال الشهور التالية يقضي كوهين أكثر من 70 ساعة في مقابلات مع المحقق الخاص.

مايكل كوهين المحامي السابق للرئيس ترمب، في شهادته أمام مجلس النواب الأمريكي

7 سبتمبر/ أيلول 2018: بابادولوس يتلقى حكما بالحبس لمدة 14 يوما لكذبه على الإف بي آي.

14 سبتمبر/ أيلول 2018: مانافورت يقر بأنه مذنب في اتهامات وجهها له المحقق الخاص، ويبرم "اتفاقا بالتعاون" في التحقيق.

8 نوفمبر/ الثاني 2018: وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز يتقدم باستقالته بناء على طلب من الرئيس ترمب، بينما يتولى مدير مكتبه ماثيو ويتيكر، المعروف بانتقاده لتحقيق مولر، منصب القائم بأعمال وزير العدل.

وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز (يمين) والرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يسار)

20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018: محامو ترمب يقولون إنهم تقدموا بإجابات مكتوبة على أسئلة قدمها المحقق الخاص مولر.

29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018: كوهين يقر في تحقيق مولر بأنه كذب على الكونغرس بشأن مدة ومدى عمله على خطط لبناء برج ترمب في موسكو.

بهذا تدخل علاقات ترمب المالية المتشابكة في تحقيق مولر للمرة الأولى، إذ قالت تقارير إن الشخص الذي أشير له في وثائق المحكمة بأنه "الفرد رقم 1" هو ترمب نفسه.

4 ديسمبر/ كانون الأول 2018: مولر يقدم مذكرة توصي بعدم إصدار عقوبة السجن بحق فلين، مشيرا إلى "تعاونه الكبير" في التحقيقات.

7 ديسمبر/ كانون الأول 2018: هيئة الادعاء بالمقاطعة الجنوبية لولاية نيويورك توصي بإصدار "حكم بالسجن لمدة طويلة" بحق مايكل كوهين بسبب انتهاكات تتعلق بتمويل الحملة الانتخابية وانتهاكات ضريبية، إضافة إلى الكذب على الكونغرس، رغم تعاونه مع تحقيق مولر.

مولر يقدم أيضا مذكرة بشأن كوهين توضح أنه ليس له موقف معين بشأن مدة السجن التي يتعين أن يقضيها كوهين في السجن، لكنه قال إن "أي حكم بالسجن" تقرره المحكمة في نيويورك سيكون "مناسبا".

مولر يقدم وثيقة جديدة تكشف أن مانافورت كذب على "الإف بي آي" والمحقق الخاص بشأن اتصالاته بمسؤولي الإدارة الأمريكية، ومستشار سياسي روسي، ومعلومات أخرى.

12 ديسمبر/ كانون الأول 2018: مايكل كوهين يتلقى حكما بالسجن ثلاث سنوات بتهم تتعلق بانتهاكات تمويل الحملات الانتخابية والتهرب الضريبي والكذب على الكونغرس.

في اعترافه بالذنب قال كوهين إن ترمب هو الذي وجهه خلال الحملة عام 2016 إلى دفع أموال لإسكات امرأتين زعمتا وجود علاقة جنسية بينهما وبين ترمب.

الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز وترمب