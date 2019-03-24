صنداي تايمز: مؤامرة للإطاحة برئيسة وزراء بريطانيا

تتصاعد التكهنات في إمكانية الإطاحة برئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في أعقاب أسبوع من الفوضى، حسبما ذكرت وسائل الإعلام محلية، الأحد، نقلًا عن مصادر حكومية.

أزمة تيريزا ماي:

صحيفة "صنداي تايمز" ذكرت في عددها الصادر اليوم أن نائب تيريزا ماي، ديفيد لدينغتون، بحكم الأمر الواقع قد يصبح رئيسًا مؤقتًا للوزراء. وسيجري تكليفه برسم مسار جديد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي فضلًا عن إفساح المجال لاختيار رئيس جديد للوزراء في الخريف.

المحرر السياسي للصحيفة تيم شيبمان، قال إن تيريزا ماي تواجه مؤامرة وزارية مكتملة الأركان للإطاحة بها، وإن 11 وزيرا أعربوا عن رغبتهم في استبعادها وإفساح المجال لشخص جديد، دون ذكر أسماء الوزراء.

شيبمان أضاف أن "انقلابًا وزاريًا كاملًا يجري الليلة لاستبعاد تيريزا ماي من رئاسة الحكومة". ونقل عن وزير لم يكشف النقاب عن هويته قوله "النهاية أصبحت وشيكة. ستذهب خلال عشرة أيام".

محرر الصحيفة قال إن ديفيد ليدينغتون نائب ماي الفعلي أحد المرشحين لأن يصبح رئيس وزراء مؤقتا؛ ولكن آخرين يضغطون من أجل أن يتولى هذا المنصب وزير البيئة مايكل جوف أو وزير الخارجية غيريمي هنت.

صحيفة "تايمز" نقلت السبت أن تيريزا ماي باتت تواجه اليوم "ضغوطًا لدفعها لتحديد موعد رحيلها" من رئاسة الحكومة.

الصحيفة اعتبرت في افتتاحية لها أن ماي تحولت اليوم إلى "عقبة" أمام حل المشاكل التي تواجه بريكست.

التايمز أضافت "في حال لم تنجح في إقرار اتفاقها داخل البرلمان مطلع الأسبوع المقبل، من الأفضل أن تنسحب وتفتح الباب أمام رئيس حكومة بالوكالة ينقل البلاد الى شاطئ الأمان".

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