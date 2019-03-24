شركة إسرائيلية تبحث سبل تعزيز صادرات الغاز لمصر

قالت ديليك دريلينغ الإسرائيلية (الأحد) إنها تستطلع خيارات تعزيز صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر، بما في ذلك إمكانية شراء حصص في مرفأ للغاز الطبيعي المسال هناك.

التفاصيل:

الشركة قالت في تقريرها السنوي للعام 2018 إن أحد قنوات زيادة المبيعات قد يتمثل في مرفأي الغاز المسال قرب إدكو ودمياط على ساحل المتوسط، وإنها "تدرس ترتيبات شتى مع ملاك مرافق التسييل".

ديليك أوضحت أن ذلك قد يشمل شراء طاقة تسييل أو حتى شراء حصص في المحطات ذاتها.

ديليك شريك في حقول غاز بحرية في إسرائيل وقبرص ووقعت بالفعل اتفاقات للتصدير إلى مصر.

حلم إسرائيلي:

وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز زار مصر مطلع العام الجاري وقال إن تصدير إسرائيل للغاز الطبيعي إلى العالم العربي، أمر كان يبدو حلما أو خيالا منذ 10 أو 15 عاما فقط.

أُبرم الاتفاق بين شركة دولفينوس هولدينغ المصرية، وشركتي ديليك دريلينغ ونوبل إينيرجي الإسرائيليتين، مطلع 2018، بحيث يصدر الغاز الإسرائيلي من حقلي تمار ولوثيان البحريين بقيمة 15 مليار دولار.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثنى على صفقة استيراد الغاز من إسرائيل ـ أرشيف

السيسي يثني على الصفقة: