شاهد: جندي إسرائيلي يجرّ طفلا داخل مدرسة بالضفة المحتلة

في تقريرها السنوي، صنفت الهيئة، 2018 بأنه عام التشريعات العنصرية والعقوبات الجماعية داخل المعتقلات الإسرائيلية، كما شهد تصعيدًا ملحوظًا للاعتقالات التي وصلت لـ 6489 حالة، كما شهد عام 2018 تغولا إسرائيليا أكبر في الانقضاض على حقوق الأسرى.