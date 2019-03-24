دينيس روس: موقف ترمب من الجولان يصعب تحقيق السلام

قال الدبلوماسي الأمريكي المخضرم دينيس روس إن اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بسيادة إسرائيل على الجولان يصعب تحقيق السلام في المنطقة.
تصريحات روس، منسق عملية السلام السابق خلال إدارتي الرئيسين جورج بوش الأب وبيل كلينتون، جاءت في حوار مع مجلة فورين بوليسي الأمريكية.
أبرز ما جاء في الحوار
- التفسير الوحيد المحتمل لقيام ترمب بهذه الخطوة الآن هو أنه أراد أن يقدم خدمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
- إذا كان ترمب يحاول تمهيد الأرض لطرح خطة سلام خاصة به فهذه الخطوة جعلت من الصعب القبول بخطته، لأنه بهذا يصعب على القادة العرب القبول بخطته.
- ما فعله ترمب سيجعل اليمين الإسرائيلي يحاول تكرار نفس الأمر في الضفة الغربية.
- تعزيز سيطرة إسرائيل على الجولان لن يعزز أمن إسرائيل هناك، بل سيقوي موقف إيران المناهض لإسرائيل.
- موقف ترمب لن يغير سلوك الدول العربية الرئيسية، كما أنه سيخلق تبريرا عاما للتحرك ضد إسرائيل.
- موقف ترمب كان من الممكن أن يعزز موقف إسرائيل لو أن القوى الدولية الأخرى كانت مستعدة للقبول لهذا، لكنهم غير مستعدين لهذا.
- فيما يتعلق بخطة السلام التي يعمل عليها جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، قال روس إنه يتعين أن يتوافر فيها عنصران: أولا أن تتضمن شيئا جادا، مثل وجود دولة للفلسطينيين، وثانيا أن تضم عاصمة هذه الدولة جزءا كبيرا من القدس الشرقية.
- كانت إسرائيل مستعدة للتنازل عن مرتفعات الجولان مرات عديدة خلال جولات المفاوضات السابقة، من بينها عام 2000.
- ردا على التقارير التي قالت إن مسؤولي الخارجية الأمريكية فوجئوا بتغريدة ترمب، قال إن الدبلوماسيين إذا لن يجدوا أنه تتم إحاطتهم بما يجري فإن هذا سيؤثر على مصداقيتهم. وإذا اتخذت القرارات دائما عبر التغريدات فهذا يثير تساؤلات بشأن مدى الثقة في هذه القرارات.
- أعرب روس عن رفضه لتصريح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن الله أرسل ترمب لحماية إسرائيل، وقال إن الولايات المتحدة لديها فصل بين الكنيسة والدولة، وإنه لا يتعين ضخ مثل هذه الإشارات الدينية في الدبلوماسية الأمريكية.
- روس: كنا حريصين دائما على إبقاء الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين وبين الإسرائيليين والعرب صراعا وطنيا وليس دينيا. لأنك إذا جعلته صراعا دينيا فلن تستطيع تسويته على الإطلاق.