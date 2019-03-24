دينيس روس: موقف ترمب من الجولان يصعب تحقيق السلام

قال الدبلوماسي الأمريكي المخضرم دينيس روس إن اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بسيادة إسرائيل على الجولان يصعب تحقيق السلام في المنطقة.

تصريحات روس، منسق عملية السلام السابق خلال إدارتي الرئيسين جورج بوش الأب وبيل كلينتون، جاءت في حوار مع مجلة فورين بوليسي الأمريكية.

أبرز ما جاء في الحوار